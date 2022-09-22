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https://sputnikarabic.ae/20220922/بايدن-يناقش-مع-الرئيس-الفلبيني-الوضع-في-بحر-الصين-الجنوبي--1068109510.html
بايدن يناقش مع الرئيس الفلبيني الوضع في بحر الصين الجنوبي
بايدن يناقش مع الرئيس الفلبيني الوضع في بحر الصين الجنوبي
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في بداية اجتماعه الثنائي مع نظيره الفلبيني بونغ بونغ ماركوس عن أمله في أن يناقشا الوضع في بحر الصين الجنوبي إلى جانب عدد من... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T18:42+0000
2022-09-22T18:42+0000
الفلبين
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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واشنطن - سبوتنيك. وذكر البيت الأبيض في إفادة اليوم الخميس، أن بايدن قال إنه يتوقع "مناقشة الوضع في بحر الصين الجنوبي"، وشكر ماركوس على "موقفه من الأزمة في أوكرانيا".يلتقي الزعيمان في خضم الأسبوع الرفيع المستوى لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الجاري في نيويورك، والذي يعد أول اجتماع مباشر للقادة منذ بداية جائحة فيروس كورونا، والتي أعقبها اجتماعا افتراضيا في 2020 وآخر مختلط في 2021.ونقل البيت الأبيض عن ماركوس قوله خلال تصريحاته قبل بدء الاجتماع إن "دور الولايات المتحدة في الحفاظ على السلام في منطقتنا هو أمر تقدره بشدة جميع دول المنطقة والفلبين على وجه الخصوص".وأضاف ماركوس أن الفلبين ستواصل التطلع إلى الولايات المتحدة من أجل القيادة في المنطقة، وأشار إلى أن البلدين شريكان وحليفان وصديقان، حسبما ذكر بيان البيت الأبيض.تعد الفلبين نقطة ارتكاز للتنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، ويواجه ماركوس تحديا صعبا في موازنة العلاقات بين القوتين الرئيسيتين. كما سيواجه ضغوطا داخلية للوقوف في وجه بكين في بحر الصين الجنوبي، دون إغضاب قيادتها.أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للفلبين، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستدافع عنها إذا تعرضت لهجوم في بحر الصين الجنوبي، في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن مدى التزام الولايات المتحدة بمعاهدة الدفاع المشترك.
https://sputnikarabic.ae/20220807/بلينكن-الولايات-المتحدة-ستدافع-عن-الفلبين-إذا-تعرضت-لهجوم-في-بحر-الصين-الجنوبي-1066120580.html
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الفلبين, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
الفلبين, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

بايدن يناقش مع الرئيس الفلبيني الوضع في بحر الصين الجنوبي

18:42 GMT 22.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في بداية اجتماعه الثنائي مع نظيره الفلبيني بونغ بونغ ماركوس عن أمله في أن يناقشا الوضع في بحر الصين الجنوبي إلى جانب عدد من القضايا الملحة الأخرى.
واشنطن - سبوتنيك. وذكر البيت الأبيض في إفادة اليوم الخميس، أن بايدن قال إنه يتوقع "مناقشة الوضع في بحر الصين الجنوبي"، وشكر ماركوس على "موقفه من الأزمة في أوكرانيا".
يلتقي الزعيمان في خضم الأسبوع الرفيع المستوى لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الجاري في نيويورك، والذي يعد أول اجتماع مباشر للقادة منذ بداية جائحة فيروس كورونا، والتي أعقبها اجتماعا افتراضيا في 2020 وآخر مختلط في 2021.
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ونقل البيت الأبيض عن ماركوس قوله خلال تصريحاته قبل بدء الاجتماع إن "دور الولايات المتحدة في الحفاظ على السلام في منطقتنا هو أمر تقدره بشدة جميع دول المنطقة والفلبين على وجه الخصوص".
وأضاف ماركوس أن الفلبين ستواصل التطلع إلى الولايات المتحدة من أجل القيادة في المنطقة، وأشار إلى أن البلدين شريكان وحليفان وصديقان، حسبما ذكر بيان البيت الأبيض.
تعد الفلبين نقطة ارتكاز للتنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، ويواجه ماركوس تحديا صعبا في موازنة العلاقات بين القوتين الرئيسيتين. كما سيواجه ضغوطا داخلية للوقوف في وجه بكين في بحر الصين الجنوبي، دون إغضاب قيادتها.
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للفلبين، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستدافع عنها إذا تعرضت لهجوم في بحر الصين الجنوبي، في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن مدى التزام الولايات المتحدة بمعاهدة الدفاع المشترك.
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