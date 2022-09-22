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https://sputnikarabic.ae/20220922/برنامج-الأغذية-العالمي-من-المتوقع-وصول-شحنة-إنسانية-من-القمح-إلى-اليمن-منتصف-أكتوبر--1068115963.html
برنامج الأغذية العالمي: من المتوقع وصول شحنة إنسانية من القمح إلى اليمن منتصف أكتوبر
برنامج الأغذية العالمي: من المتوقع وصول شحنة إنسانية من القمح إلى اليمن منتصف أكتوبر
توقع برنامج الأغذية العالمي، الخميس، وصول شحنة قمح خاصة بعملياته الإنسانية في اليمن، قادمة من أوكرانيا إلى البلد العربي الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم،... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T22:50+0000
2022-09-22T22:50+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، ريتشارد راجان، في تصريح نشره موقع البرنامج: "يحتاج أكثر من ثلثي سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية. أكثر من نصفهم يواجهون أزمة أو أعلى من مستويات الجوع".وأضاف: "لقد أضافت أسعار المواد الغذائية المرتفعة طبقة أخرى من المشقة على السكان الذين نما معظم طعامهم قبل نصف قرن. واليوم، يستورد اليمن 90 في المائة منه -ما يقرب من نصف قمحه في عام 2021 وحده من روسيا وأوكرانيا".وتابع: "وقف إطلاق النار في اليمن منذ خمسة أشهر هش لكنه لا يزال قائماً. من المتوقع وصول أول شحنة إنسانية من القمح لبرنامج الأغذية العالمي متجهة إلى اليمن منذ الصراع في أوكرانيا بحلول منتصف أكتوبر".وذكر راجان أن "الشحنة تصل إلى ما يزيد قليلاً عن ثلث التوزيعات الشهرية لبرنامج الأغذية العالمي".واعتبر المسؤول الأممي أن "الجانب الأكثر تحدياً في العمل في اليمن هو البيئة الأمنية".وفي 30 أغسطس/ آب الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي، مغادرة السفينة "MV Karteria" التابعة للبرنامج ميناء يوزني (بيفديني) الأوكراني على البحر الأسود، وعلى متنها 37 ألف طن متري من القمح مخصصة لعمليات الاستجابة الإنسانية في اليمن، مشيراً إلى أن السفينة ستتوقف في تركيا حيث سيتم طحن الحبوب إلى دقيق قبل شحنها إلى اليمن، مؤكداً أن الشحنة ستوفر 50 كجم من دقيق القمح لنحو 4 ملايين شخص لمدة شهر واحد.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220519/انعدام-الأمن-الغذائي-في-اليمن-يتفاقم-بسبب-تأثر-سوق-الغذاء-العالمي-بالأزمة-في-أوكرانيا-1062409328.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن

برنامج الأغذية العالمي: من المتوقع وصول شحنة إنسانية من القمح إلى اليمن منتصف أكتوبر

22:50 GMT 22.09.2022
© AFP 2022 / Khaled Ziadأطفال يمنيون يحضرون دروسًا في مدرسة مؤقتة مع بدء العام الدراسي الجديد في محافظة الحديدة الغربية التي مزقتها الحرب، في 12 سبتمبر 2022
أطفال يمنيون يحضرون دروسًا في مدرسة مؤقتة مع بدء العام الدراسي الجديد في محافظة الحديدة الغربية التي مزقتها الحرب، في 12 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / Khaled Ziad
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توقع برنامج الأغذية العالمي، الخميس، وصول شحنة قمح خاصة بعملياته الإنسانية في اليمن، قادمة من أوكرانيا إلى البلد العربي الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم، منتصف الشهر المقبل.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، ريتشارد راجان، في تصريح نشره موقع البرنامج: "يحتاج أكثر من ثلثي سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية. أكثر من نصفهم يواجهون أزمة أو أعلى من مستويات الجوع".
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وأضاف: "لقد أضافت أسعار المواد الغذائية المرتفعة طبقة أخرى من المشقة على السكان الذين نما معظم طعامهم قبل نصف قرن. واليوم، يستورد اليمن 90 في المائة منه -ما يقرب من نصف قمحه في عام 2021 وحده من روسيا وأوكرانيا".
وتابع: "وقف إطلاق النار في اليمن منذ خمسة أشهر هش لكنه لا يزال قائماً. من المتوقع وصول أول شحنة إنسانية من القمح لبرنامج الأغذية العالمي متجهة إلى اليمن منذ الصراع في أوكرانيا بحلول منتصف أكتوبر".
وذكر راجان أن "الشحنة تصل إلى ما يزيد قليلاً عن ثلث التوزيعات الشهرية لبرنامج الأغذية العالمي".
واعتبر المسؤول الأممي أن "الجانب الأكثر تحدياً في العمل في اليمن هو البيئة الأمنية".
وفي 30 أغسطس/ آب الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي، مغادرة السفينة "MV Karteria" التابعة للبرنامج ميناء يوزني (بيفديني) الأوكراني على البحر الأسود، وعلى متنها 37 ألف طن متري من القمح مخصصة لعمليات الاستجابة الإنسانية في اليمن، مشيراً إلى أن السفينة ستتوقف في تركيا حيث سيتم طحن الحبوب إلى دقيق قبل شحنها إلى اليمن، مؤكداً أن الشحنة ستوفر 50 كجم من دقيق القمح لنحو 4 ملايين شخص لمدة شهر واحد.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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