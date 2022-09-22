https://sputnikarabic.ae/20220922/بريطانيا-تدرس-نقل-سفارتها-من-تل-أبيب-إلى-القدس-1068077773.html
بريطانيا تدرس نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس
بريطانيا تدرس نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس
قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، إنها تفكر في نقل السفارة البريطانية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، بحسب ما ذكرته قناة "كان" الإسرائيلية. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T08:13+0000
2022-09-22T08:13+0000
2022-09-22T08:13+0000
بريطانيا
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1067304636_0:0:1802:1014_1920x0_80_0_0_2e89b3f8fbfc2bd3a3511e18a23c1e39.jpg
القدس – سبوتنيك. وأفادت القناة بأن "بريطانيا تدرس نقل مقر سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، حيث كانت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس قد بعثت رسالة بهذا الخصوص إلى رئيس الوزراء يائير لابيد خلال لقائهما الأخير في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك".وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد نظيرته البريطانية ليز تراس على إعلانها، في تغريدة نشرها لابيد على حسابه في موقع "تويتر".وقال في تغريدته: "أشكر صديقتي العزيزة، رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، التي أعلنت أنها تدرس بإيجابية في إمكانية نقل السفارة البريطانية إلى القدس- عاصمة إسرائيل-، سنواصل العمل لتعزيز الشراكة بين البلدين".وصرح مسؤول سياسي كبير لقناة "كان" بأن "إسرائيل ستكون سعيدة للغاية، إذا فعلت بريطانيا ذلك"، قائلا: "نأمل أن يكون ذلك ممكنا".
بريطانيا
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1067304636_0:0:1428:1071_1920x0_80_0_0_4c42b39cd78f7b449c0fe10d0a095f9d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
بريطانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
بريطانيا تدرس نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس
تابعنا عبر
قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، إنها تفكر في نقل السفارة البريطانية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، بحسب ما ذكرته قناة "كان" الإسرائيلية.
القدس – سبوتنيك. وأفادت القناة بأن "بريطانيا تدرس نقل مقر سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، حيث كانت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس قد بعثت رسالة بهذا الخصوص إلى رئيس الوزراء يائير لابيد خلال لقائهما الأخير في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك".
وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد نظيرته البريطانية ليز تراس على إعلانها، في تغريدة نشرها لابيد على حسابه في موقع "تويتر".
وقال في تغريدته: "أشكر صديقتي العزيزة، رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، التي أعلنت أنها تدرس بإيجابية في إمكانية نقل السفارة البريطانية إلى القدس- عاصمة إسرائيل-، سنواصل العمل لتعزيز الشراكة بين البلدين".
وصرح مسؤول سياسي كبير لقناة "كان" بأن "إسرائيل ستكون سعيدة للغاية، إذا فعلت بريطانيا ذلك"، قائلا: "نأمل أن يكون ذلك ممكنا".