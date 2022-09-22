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https://sputnikarabic.ae/20220922/بعد-ورود-إنذارات-لعمليات-إرهابية-قناة-عبرية-الشرطة-الإسرائيلية-تطالب-قواتها-باليقظة-التامة-1068089268.html
بعد ورود إنذارات لعمليات "إرهابية"... قناة عبرية: الشرطة الإسرائيلية تطالب قواتها باليقظة التامة
بعد ورود إنذارات لعمليات "إرهابية"... قناة عبرية: الشرطة الإسرائيلية تطالب قواتها باليقظة التامة
أفادت قناة عبرية، اليوم الخميس، بأن قوات الشرطة الإسرائيلية طالبت عناصرها باليقظة التامة بعد ورود عشرات الإنذارات بعمليات "إرهابية". 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T11:34+0000
2022-09-22T11:34+0000
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نقلت القناة العبرية الـ 14، ظهر اليوم الخميس، عن مسؤول بارز في الشرطة الإسرائيلية، ورود عشرات الإنذارات بعمليات طعن وإطلاق نار وتفجير عبوات في جميع أنحاء البلاد.وأكد المصدر الشرطي الإسرائيلي أن بلاده تواجه صعوبة بالغة في تحديد مكان أي هجوم محتمل وكيفية إحباط هذا الهجوم، مشيرا إلى أن القوات الشرطية الإسرائيلية في حالة يقظة، حيث أشارت القناة إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، خاصة خلال الأيام القليلة المقبلة.يشار إلى أن جماعات "الهيكل" الاستيطانية تخطط خلال 26 و27 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، للاحتفال بما يسمى"رأس السنة العبرية"، لنفخ البوق عدة مرات في المسجد الأقصى المبارك.ويصادف الخامس من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ما يسمى "عيد الغفران" العبري، ويشمل محاكاة لطقوس "قربان الغفران" في المسجد الأقصى، وهو ما جرى فعليا دون أدوات في العام الماضي، حيث يحرص المستوطنون على النفخ في البوق والرقص في الرواق الغربي للأقصى بعد أذان المغرب مباشرة.ومن المقرر أن تشهد الأيام من 10-17 من شهر أكتوبر المقبل ما يسمى بـ"عيد العُرُش" التوراتي، حيث يحرص المستوطنون خلال أيامه على إدخال القرابين النباتية إلى الأقصى، وهي أغصان الصفصاف وسعف النخيل وثمار الحمضيات وغيرها.
إسرائيل
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

بعد ورود إنذارات لعمليات "إرهابية"... قناة عبرية: الشرطة الإسرائيلية تطالب قواتها باليقظة التامة

11:34 GMT 22.09.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIالشرطة الإسرائيلية تطوق منطقة بعد هجوم في مدينة إلعاد المركزية، 5 مايو/ أيار 2022
الشرطة الإسرائيلية تطوق منطقة بعد هجوم في مدينة إلعاد المركزية، 5 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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أفادت قناة عبرية، اليوم الخميس، بأن قوات الشرطة الإسرائيلية طالبت عناصرها باليقظة التامة بعد ورود عشرات الإنذارات بعمليات "إرهابية".
نقلت القناة العبرية الـ 14، ظهر اليوم الخميس، عن مسؤول بارز في الشرطة الإسرائيلية، ورود عشرات الإنذارات بعمليات طعن وإطلاق نار وتفجير عبوات في جميع أنحاء البلاد.
وأكد المصدر الشرطي الإسرائيلي أن بلاده تواجه صعوبة بالغة في تحديد مكان أي هجوم محتمل وكيفية إحباط هذا الهجوم، مشيرا إلى أن القوات الشرطية الإسرائيلية في حالة يقظة، حيث أشارت القناة إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، خاصة خلال الأيام القليلة المقبلة.
يشار إلى أن جماعات "الهيكل" الاستيطانية تخطط خلال 26 و27 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، للاحتفال بما يسمى"رأس السنة العبرية"، لنفخ البوق عدة مرات في المسجد الأقصى المبارك.
ويصادف الخامس من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ما يسمى "عيد الغفران" العبري، ويشمل محاكاة لطقوس "قربان الغفران" في المسجد الأقصى، وهو ما جرى فعليا دون أدوات في العام الماضي، حيث يحرص المستوطنون على النفخ في البوق والرقص في الرواق الغربي للأقصى بعد أذان المغرب مباشرة.
ومن المقرر أن تشهد الأيام من 10-17 من شهر أكتوبر المقبل ما يسمى بـ"عيد العُرُش" التوراتي، حيث يحرص المستوطنون خلال أيامه على إدخال القرابين النباتية إلى الأقصى، وهي أغصان الصفصاف وسعف النخيل وثمار الحمضيات وغيرها.
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