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https://sputnikarabic.ae/20220922/بغداد-تدعو-الشركات-الإماراتية-للمساهمة-في-إعادة-إعمار-المدن-العراقية-1068099365.html
بغداد تدعو الشركات الإماراتية للمساهمة في إعادة إعمار المدن العراقية
بغداد تدعو الشركات الإماراتية للمساهمة في إعادة إعمار المدن العراقية
دعا وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، الشركات الإماراتية للمساهمة في إعادة إعمار المدن في بلاده. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T14:50+0000
2022-09-22T14:50+0000
أخبار العراق اليوم
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وصرحت وزارة الخارجية في بيان أن حسين التقى، وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، على هامش اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وأوضح أن اللقاء شهد استعراض سير العلاقات الثنائية بين بغداد وأبوظبي، وآفاق الارتقاء بها إلى مستوى يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.وذكر أن الجانبين ناقشا مجمل المستجدات التي تشهدها المنطقة العربية والعالمية.وعبر حسين عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المُشترَك مع دولة الإمارات في مُختلِف المجالات.ووجه الوزير العراقي دعوة إلى الشركات الإماراتية "للمُساهَمة في إعادة إعمار المُدُن العراقـيَّة".في المقابل عبر ابن زايد عن دعمه لأمن واستقرار العراق، مشيرا إلى سعي بلاده لزيادة حجم التعاون مع العراق، والمساهمة في إعادة الإعمار، والبناء، وزيادة الاستثمار بالعراق.
https://sputnikarabic.ae/20220904/الرئيس-العراقي-يبحث-العلاقات-الثنائية-مع-مساعدة-وزير-الخارجية-الأمريكية-1067281708.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

بغداد تدعو الشركات الإماراتية للمساهمة في إعادة إعمار المدن العراقية

14:50 GMT 22.09.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service
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دعا وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، الشركات الإماراتية للمساهمة في إعادة إعمار المدن في بلاده.
وصرحت وزارة الخارجية في بيان أن حسين التقى، وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، على هامش اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
الرئيس العراقي برهم صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
الرئيس العراقي يبحث العلاقات الثنائية مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية
4 سبتمبر, 19:34 GMT
وأوضح أن اللقاء شهد استعراض سير العلاقات الثنائية بين بغداد وأبوظبي، وآفاق الارتقاء بها إلى مستوى يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.
وذكر أن الجانبين ناقشا مجمل المستجدات التي تشهدها المنطقة العربية والعالمية.
وعبر حسين عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المُشترَك مع دولة الإمارات في مُختلِف المجالات.
ووجه الوزير العراقي دعوة إلى الشركات الإماراتية "للمُساهَمة في إعادة إعمار المُدُن العراقـيَّة".
في المقابل عبر ابن زايد عن دعمه لأمن واستقرار العراق، مشيرا إلى سعي بلاده لزيادة حجم التعاون مع العراق، والمساهمة في إعادة الإعمار، والبناء، وزيادة الاستثمار بالعراق.
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