https://sputnikarabic.ae/20220922/بغداد-تدعو-الشركات-الإماراتية-للمساهمة-في-إعادة-إعمار-المدن-العراقية-1068099365.html
بغداد تدعو الشركات الإماراتية للمساهمة في إعادة إعمار المدن العراقية
بغداد تدعو الشركات الإماراتية للمساهمة في إعادة إعمار المدن العراقية
دعا وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، الشركات الإماراتية للمساهمة في إعادة إعمار المدن في بلاده. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T14:50+0000
2022-09-22T14:50+0000
2022-09-22T14:50+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/07/1048034610_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_977587fc85dd95afbdb1e1f7b4f071f8.jpg
وصرحت وزارة الخارجية في بيان أن حسين التقى، وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، على هامش اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وأوضح أن اللقاء شهد استعراض سير العلاقات الثنائية بين بغداد وأبوظبي، وآفاق الارتقاء بها إلى مستوى يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.وذكر أن الجانبين ناقشا مجمل المستجدات التي تشهدها المنطقة العربية والعالمية.وعبر حسين عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المُشترَك مع دولة الإمارات في مُختلِف المجالات.ووجه الوزير العراقي دعوة إلى الشركات الإماراتية "للمُساهَمة في إعادة إعمار المُدُن العراقـيَّة".في المقابل عبر ابن زايد عن دعمه لأمن واستقرار العراق، مشيرا إلى سعي بلاده لزيادة حجم التعاون مع العراق، والمساهمة في إعادة الإعمار، والبناء، وزيادة الاستثمار بالعراق.
https://sputnikarabic.ae/20220904/الرئيس-العراقي-يبحث-العلاقات-الثنائية-مع-مساعدة-وزير-الخارجية-الأمريكية-1067281708.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/07/1048034610_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8eb783be5755d152f61297974453b082.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
بغداد تدعو الشركات الإماراتية للمساهمة في إعادة إعمار المدن العراقية
تابعنا عبر
دعا وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، الشركات الإماراتية للمساهمة في إعادة إعمار المدن في بلاده.
وصرحت وزارة الخارجية في بيان أن حسين التقى، وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، على هامش اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وأوضح أن اللقاء شهد استعراض سير العلاقات الثنائية بين بغداد وأبوظبي، وآفاق الارتقاء بها إلى مستوى يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.
وذكر أن الجانبين ناقشا مجمل المستجدات التي تشهدها المنطقة العربية والعالمية.
وعبر حسين عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المُشترَك مع دولة الإمارات في مُختلِف المجالات.
ووجه الوزير العراقي
دعوة إلى الشركات الإماراتية "للمُساهَمة في إعادة إعمار المُدُن العراقـيَّة".
في المقابل عبر ابن زايد عن دعمه لأمن واستقرار العراق، مشيرا إلى سعي بلاده لزيادة حجم التعاون مع العراق، والمساهمة في إعادة الإعمار، والبناء، وزيادة الاستثمار بالعراق.