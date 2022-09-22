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https://sputnikarabic.ae/20220922/بقيادة-عضو-كنيست-متطرف-مستوطنون-يقتحمون-باحات-المسجد-الأقصى-فيديو-وصور-1068087938.html
بقيادة عضو كنيست متطرف... مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى (فيديو وصور)
بقيادة عضو كنيست متطرف... مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى (فيديو وصور)
اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الخميس، وسط حماية مشددة من القوات الإسرائيلية. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T11:08+0000
2022-09-22T11:08+0000
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ونقلت وكالة "شهاب"، ظهر اليوم الخميس، عن مصادر محلية، أن عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، اقتحم المسجد الأقصى على رأس مجموعة من المستوطنين وأدوا طقوسا تلمودية في المسجد، وأجروا جولات استفزازية في باحاته.وأشارت الوكالة إلى أن المستوطنين، وخاصة جماعات الهيكل، يخططون خلال 26 و27 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، بما يسمى "رأس السنة العبرية"، إلى نفخ البوق عدة مرات في المسجد الأقصى المبارك.ويصادف الخامس من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ما يسمى "عيد الغفران" العبري، ويشمل محاكاة لطقوس "قربان الغفران" في المسجد الأقصى، وهو ما جرى فعليا دون أدوات في العام الماضي.
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أخبار فلسطين اليوم, المسجد الأقصى, إسرائيل, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, المسجد الأقصى, إسرائيل, العالم العربي

بقيادة عضو كنيست متطرف... مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى (فيديو وصور)

11:08 GMT 22.09.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliفلسطينيون ينظفون المسجد بعد الاشتباكات مع الشرطة الفلسطينية في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
فلسطينيون ينظفون المسجد بعد الاشتباكات مع الشرطة الفلسطينية في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
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اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الخميس، وسط حماية مشددة من القوات الإسرائيلية.
ونقلت وكالة "شهاب"، ظهر اليوم الخميس، عن مصادر محلية، أن عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، اقتحم المسجد الأقصى على رأس مجموعة من المستوطنين وأدوا طقوسا تلمودية في المسجد، وأجروا جولات استفزازية في باحاته.
وأشارت الوكالة إلى أن المستوطنين، وخاصة جماعات الهيكل، يخططون خلال 26 و27 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، بما يسمى "رأس السنة العبرية"، إلى نفخ البوق عدة مرات في المسجد الأقصى المبارك.
ويصادف الخامس من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ما يسمى "عيد الغفران" العبري، ويشمل محاكاة لطقوس "قربان الغفران" في المسجد الأقصى، وهو ما جرى فعليا دون أدوات في العام الماضي.
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