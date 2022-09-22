https://sputnikarabic.ae/20220922/بقيادة-عضو-كنيست-متطرف-مستوطنون-يقتحمون-باحات-المسجد-الأقصى-فيديو-وصور-1068087938.html
بقيادة عضو كنيست متطرف... مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى (فيديو وصور)
بقيادة عضو كنيست متطرف... مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى (فيديو وصور)
اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الخميس، وسط حماية مشددة من القوات الإسرائيلية. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T11:08+0000
2022-09-22T11:08+0000
2022-09-22T11:08+0000
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ونقلت وكالة "شهاب"، ظهر اليوم الخميس، عن مصادر محلية، أن عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، اقتحم المسجد الأقصى على رأس مجموعة من المستوطنين وأدوا طقوسا تلمودية في المسجد، وأجروا جولات استفزازية في باحاته.وأشارت الوكالة إلى أن المستوطنين، وخاصة جماعات الهيكل، يخططون خلال 26 و27 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، بما يسمى "رأس السنة العبرية"، إلى نفخ البوق عدة مرات في المسجد الأقصى المبارك.ويصادف الخامس من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ما يسمى "عيد الغفران" العبري، ويشمل محاكاة لطقوس "قربان الغفران" في المسجد الأقصى، وهو ما جرى فعليا دون أدوات في العام الماضي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, المسجد الأقصى, إسرائيل, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, المسجد الأقصى, إسرائيل, العالم العربي
بقيادة عضو كنيست متطرف... مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى (فيديو وصور)
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اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الخميس، وسط حماية مشددة من القوات الإسرائيلية.
ونقلت وكالة "شهاب"، ظهر اليوم الخميس، عن مصادر محلية، أن عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، اقتحم المسجد الأقصى على رأس مجموعة من المستوطنين وأدوا طقوسا تلمودية في المسجد، وأجروا جولات استفزازية في باحاته.
وأشارت الوكالة إلى أن المستوطنين
، وخاصة جماعات الهيكل، يخططون خلال 26 و27 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، بما يسمى "رأس السنة العبرية"، إلى نفخ البوق عدة مرات في المسجد الأقصى المبارك.
ويصادف الخامس من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ما يسمى "عيد الغفران" العبري، ويشمل محاكاة لطقوس "قربان الغفران" في المسجد الأقصى
، وهو ما جرى فعليا دون أدوات في العام الماضي.