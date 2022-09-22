https://sputnikarabic.ae/20220922/بلينكن-يتهم-روسيا-بـالتصعيد-على-خلفية-التعبئة-الجزئية-1068116129.html
بلينكن يتهم روسيا بـ"التصعيد" على خلفية التعبئة الجزئية
بلينكن يتهم روسيا بـ"التصعيد" على خلفية التعبئة الجزئية
اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، روسيا بـ"التصعيد" على خلفية إعلان الجيش الروسي التعبئة الجزئية. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T23:27+0000
2022-09-22T23:27+0000
2022-09-22T23:27+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بلينكن خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس إن "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين زاد من حدة التصعيد، حيث لم يقرر إنهاء الحرب، بل توسيع رقعتها، وليس سحب القوات، بل إضافة 300 ألف عسكري، وليس وقف التصعيد بل زيادته من خلال التهديد بالسلاح النووي".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن يوم الأربعاء 21 سبتمبر التعبئة الجزئية في البلاد، في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن التعبئة تهدف إلى استدعاء نحو 300 ألف فرد للالتحاق بصفوف القوات المسلحة.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
بلينكن يتهم روسيا بـ"التصعيد" على خلفية التعبئة الجزئية
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اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، روسيا بـ"التصعيد" على خلفية إعلان الجيش الروسي التعبئة الجزئية.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال بلينكن خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس إن "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين زاد من حدة التصعيد، حيث لم يقرر إنهاء الحرب، بل توسيع رقعتها، وليس سحب القوات، بل إضافة 300 ألف عسكري، وليس وقف التصعيد بل زيادته من خلال التهديد بالسلاح النووي".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن يوم الأربعاء 21 سبتمبر التعبئة الجزئية
في البلاد، في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن التعبئة تهدف إلى استدعاء نحو 300 ألف فرد للالتحاق بصفوف القوات المسلحة.