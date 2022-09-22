https://sputnikarabic.ae/20220922/بوتين-يهنئ-محمد-بن-سلمان-بمناسبة-الذكرى-الـ90-لتوحيد-السعودية-1068113916.html

الرئيس الروسي يهنئ ولي العهد السعودي بذكرى "توحيد المملكة" ويبحث معه "ضمان استقرار سوق النفط"

الرئيس الروسي يهنئ ولي العهد السعودي بذكرى "توحيد المملكة" ويبحث معه "ضمان استقرار سوق النفط"

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الخميس، وهنأ "البلاد قيادة وشعبا في الذكرى التسعين لتوحيد المملكة". 22.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-22T20:14+0000

2022-09-22T20:14+0000

2022-09-22T20:59+0000

روسيا

السعودية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101466/70/1014667067_0:295:2593:1754_1920x0_80_0_0_8adfb21e609cb45f83bf381a2aefa2ef.jpg

وذكر بيان صادر عن الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية أن "الطرفين ناقشا اليوم الخميس قضايا التنسيق بين البلدين لضمان الاستقرار في سوق النفط العالمي".وجاء في البيان: "تم النظر في قضايا التنسيق الروسي السعودي من أجل ضمان الاستقرار في سوق النفط العالمية، وأعرب الجانبان عن تقديرهما البالغ للجهود داخل أوبك +، وأكدا عزمهما على مواصلة الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها".وأِشار ابن سلمان في محادثته مع بوتين إلى تنامي دور منظمة شنغهاي للتعاون في الشؤون الدولية، معربا عن استعداد المملكة للمشاركة الفعالة في أنشطتها.وأشار الرئيس بوتين وولي عهد المملكة العربية السعودية إلى الوتيرة العالية لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية ونمو التجارة (بين البلدين).وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لعملية نقل الأسرى الأجانب الذين قاتلوا بشكل غير قانوني في دونباس إلى الجانب السعودي.وتابع البيان: "تم الإعراب عن الارتياح فيما يتعلق بعملية نقل أسرى الحرب الأجانب الذين شاركوا بشكل غير قانوني في الأعمال العسكرية في دونباس إلى الجانب السعودي، والتي تمت بوساطة شخصية من ولي العهد".واكتمل توحيد منطقة جازان في المملكة العربية السعودية في عام 1930، وفي 19 سبتمبر/أيلول، صدر أمر ملكي للإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها باسمها الحالي اعتبارا من 23 سبتمبر عام 1932.

https://sputnikarabic.ae/20220921/بوتين-سيادة-روسيا-ضمانة-لحرية-جميع-مواطنيها-والسلطات-تخدم-الشعب-فقط-1068061584.html

https://sputnikarabic.ae/20220922/هيئة-الأركان-العامة-التجنيد-المقبل-في-روسيا-غير-مرتبط-بالعملية-العسكرية-الخاصة-1068111498.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, السعودية