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بوريطة: علاقات التعاون القائمة بين المغرب وإسبانيا في تدبير الهجرة "نموذجية وغير مسبوقة"
بوريطة: علاقات التعاون القائمة بين المغرب وإسبانيا في تدبير الهجرة "نموذجية وغير مسبوقة"
وصف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الأربعاء، علاقات التعاون القائمة بين بلاده وإسبانيا في مجال تدبير... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T13:26+0000
2022-09-22T13:26+0000
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وفي بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد بوريطة عقب مباحثات أجراها مع نظيره الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أن دينامية الشراكة في مجال تدبير الهجرة سيكون لها تأثير إيجابي ليس فقط على العلاقات الثنائية، ولكن على المستوى الإقليمي كذلك.وأعلن الوزير المغربي بهذه المناسبة أن الرباط ومدريد تعتزمان تنسيق الجهود خلال اجتماع مرتقب في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بهدف استقطاب دول أخرى لتنضم إلى المقاربة المغربية الإسبانية لقضية الهجرة ومكافحة شبكات الاتجار في البشر.وأشاد وزير الخارجية المغربي بالتعاون والتنسيق بين بلاده وإسبانيا، وبعودة الربط البحري بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية عادت إلى ما كانت عليه، وبشكل أفضل.يذكر أن مباحثات بوريطة وألباريس جرت على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
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حكومة إسبانيا, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
حكومة إسبانيا, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي

بوريطة: علاقات التعاون القائمة بين المغرب وإسبانيا في تدبير الهجرة "نموذجية وغير مسبوقة"

13:26 GMT 22.09.2022
© Photo / Media Office of the Moroccan Foreign Ministerوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Photo / Media Office of the Moroccan Foreign Minister
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وصف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الأربعاء، علاقات التعاون القائمة بين بلاده وإسبانيا في مجال تدبير الهجرة بـ"النموذجية وغير المسبوقة".
وفي بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد بوريطة عقب مباحثات أجراها مع نظيره الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أن دينامية الشراكة في مجال تدبير الهجرة سيكون لها تأثير إيجابي ليس فقط على العلاقات الثنائية، ولكن على المستوى الإقليمي كذلك.
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وأعلن الوزير المغربي بهذه المناسبة أن الرباط ومدريد تعتزمان تنسيق الجهود خلال اجتماع مرتقب في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بهدف استقطاب دول أخرى لتنضم إلى المقاربة المغربية الإسبانية لقضية الهجرة ومكافحة شبكات الاتجار في البشر.
وأشاد وزير الخارجية المغربي بالتعاون والتنسيق بين بلاده وإسبانيا، وبعودة الربط البحري بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية عادت إلى ما كانت عليه، وبشكل أفضل.
يذكر أن مباحثات بوريطة وألباريس جرت على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
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