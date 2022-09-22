https://sputnikarabic.ae/20220922/بيسكوف-وضع-العملية-الخاصة-لم-يتغير-بعد-إعلان-التعبئة-الجزئية-1068088352.html
بيسكوف: وضع العملية الخاصة لم يتغير بعد إعلان التعبئة الجزئية
بيسكوف: وضع العملية الخاصة لم يتغير بعد إعلان التعبئة الجزئية
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بسكوف، أن وضع العملية العسكرية الخاصة لم يتغير بعد إعلان التعبئة الجزئية في روسيا. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T11:14+0000
2022-09-22T11:14+0000
2022-09-22T11:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
تعبئة
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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قال بيسكوف للصحفيين، اليوم الخميس، ردا على سؤال عما إذا كانت التعبئة الجزئية تعني أن العملية الخاصة في أوكرانيا يمكن أن تسمى الآن حربا "لا، هذه عملية عسكرية خاصة".وأضاف بيسكوف أن المعلومات حول الازدحام في المطارات وعند نقاط العبور بعد الإعلان عن التعبئة الجزئية في روسيا مبالغ فيها للغاية، وهناك العديد من التزييف، قائلا: "هناك معلومات حول ضجة معينة في المطارات وما إلى ذلك، إنها مبالغ فيها كثيرا. هناك الكثير من المبالغة - هناك نقاط عبور وما إلى ذلك. هناك الكثير من المعلومات المزيفة حول هذا"، مضيفا أنه يجب التعامل مع هذه المعلومات بحذر شديد حتى لا تقع ضحايا لها.وتابع بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين حول مزاعم "إغلاق الحدود في بعض المقاطعات" ومنشورات تفيد بأن تتارستان ومنطقة كورسك قد حظرتا بالفعل خروج من تشمله التعبئة، قائلا:
https://sputnikarabic.ae/20220921/شويغو-خلال-التعيئة-الجزئية-سيتم-استدعاء-300-ألف-جندي-من-قوات-الاحتياط-1068030149.html
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روسيا, تعبئة, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, تعبئة, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
بيسكوف: وضع العملية الخاصة لم يتغير بعد إعلان التعبئة الجزئية
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بسكوف، أن وضع العملية العسكرية الخاصة لم يتغير بعد إعلان التعبئة الجزئية في روسيا.
قال بيسكوف للصحفيين، اليوم الخميس، ردا على سؤال عما إذا كانت التعبئة الجزئية تعني أن العملية الخاصة في أوكرانيا يمكن أن تسمى الآن حربا "لا، هذه عملية عسكرية خاصة".
وأكد أن وضع الأعمال القتالية لم يتغير.
وأضاف بيسكوف أن المعلومات حول الازدحام في المطارات وعند نقاط العبور بعد الإعلان عن التعبئة الجزئية في روسيا مبالغ فيها للغاية، وهناك العديد من التزييف، قائلا: "هناك معلومات حول ضجة معينة في المطارات وما إلى ذلك، إنها مبالغ فيها كثيرا. هناك الكثير من المبالغة - هناك نقاط عبور وما إلى ذلك. هناك الكثير من المعلومات المزيفة حول هذا"، مضيفا أنه يجب التعامل مع هذه المعلومات بحذر شديد حتى لا تقع ضحايا لها.
وتابع بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين حول مزاعم "إغلاق الحدود في بعض المقاطعات" ومنشورات تفيد بأن تتارستان ومنطقة كورسك قد حظرتا بالفعل خروج من تشمله التعبئة، قائلا:
"الفقرة الثامنة من المرسوم الرئاسي: كلف كبار المسؤولين في الكيانات المكونة لروسيا الاتحادية ضمان تجنيد المواطنين للخدمة العسكرية من أجل التعبئة".