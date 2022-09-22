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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220922/بيسكوف-وضع-العملية-الخاصة-لم-يتغير-بعد-إعلان-التعبئة-الجزئية-1068088352.html
بيسكوف: وضع العملية الخاصة لم يتغير بعد إعلان التعبئة الجزئية
بيسكوف: وضع العملية الخاصة لم يتغير بعد إعلان التعبئة الجزئية
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بسكوف، أن وضع العملية العسكرية الخاصة لم يتغير بعد إعلان التعبئة الجزئية في روسيا. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T11:14+0000
2022-09-22T11:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
تعبئة
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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قال بيسكوف للصحفيين، اليوم الخميس، ردا على سؤال عما إذا كانت التعبئة الجزئية تعني أن العملية الخاصة في أوكرانيا يمكن أن تسمى الآن حربا "لا، هذه عملية عسكرية خاصة".وأضاف بيسكوف أن المعلومات حول الازدحام في المطارات وعند نقاط العبور بعد الإعلان عن التعبئة الجزئية في روسيا مبالغ فيها للغاية، وهناك العديد من التزييف، قائلا: "هناك معلومات حول ضجة معينة في المطارات وما إلى ذلك، إنها مبالغ فيها كثيرا. هناك الكثير من المبالغة - هناك نقاط عبور وما إلى ذلك. هناك الكثير من المعلومات المزيفة حول هذا"، مضيفا أنه يجب التعامل مع هذه المعلومات بحذر شديد حتى لا تقع ضحايا لها.وتابع بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين حول مزاعم "إغلاق الحدود في بعض المقاطعات" ومنشورات تفيد بأن تتارستان ومنطقة كورسك قد حظرتا بالفعل خروج من تشمله التعبئة، قائلا:
https://sputnikarabic.ae/20220921/شويغو-خلال-التعيئة-الجزئية-سيتم-استدعاء-300-ألف-جندي-من-قوات-الاحتياط-1068030149.html
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روسيا, تعبئة, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, تعبئة, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا

بيسكوف: وضع العملية الخاصة لم يتغير بعد إعلان التعبئة الجزئية

11:14 GMT 22.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneyevالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بسكوف، أن وضع العملية العسكرية الخاصة لم يتغير بعد إعلان التعبئة الجزئية في روسيا.
قال بيسكوف للصحفيين، اليوم الخميس، ردا على سؤال عما إذا كانت التعبئة الجزئية تعني أن العملية الخاصة في أوكرانيا يمكن أن تسمى الآن حربا "لا، هذه عملية عسكرية خاصة".
وأكد أن وضع الأعمال القتالية لم يتغير.
وأضاف بيسكوف أن المعلومات حول الازدحام في المطارات وعند نقاط العبور بعد الإعلان عن التعبئة الجزئية في روسيا مبالغ فيها للغاية، وهناك العديد من التزييف، قائلا: "هناك معلومات حول ضجة معينة في المطارات وما إلى ذلك، إنها مبالغ فيها كثيرا. هناك الكثير من المبالغة - هناك نقاط عبور وما إلى ذلك. هناك الكثير من المعلومات المزيفة حول هذا"، مضيفا أنه يجب التعامل مع هذه المعلومات بحذر شديد حتى لا تقع ضحايا لها.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو: خلال التعبئة الجزئية سيتم استدعاء 300 ألف جندي من قوات الاحتياط
أمس, 06:47 GMT
وتابع بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين حول مزاعم "إغلاق الحدود في بعض المقاطعات" ومنشورات تفيد بأن تتارستان ومنطقة كورسك قد حظرتا بالفعل خروج من تشمله التعبئة، قائلا:
"الفقرة الثامنة من المرسوم الرئاسي: كلف كبار المسؤولين في الكيانات المكونة لروسيا الاتحادية ضمان تجنيد المواطنين للخدمة العسكرية من أجل التعبئة".
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