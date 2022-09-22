https://sputnikarabic.ae/20220922/تحطم-حافلة-ركاب-جراء-القصف-الأوكراني-على-دونيتسك-1068083837.html
تحطم حافلة ركاب جراء القصف الأوكراني على دونيتسك
تحطم حافلة ركاب جراء القصف الأوكراني على دونيتسك
أفادت وسائل إعلام في جمهورية دونيتسك الشعبية بتدمير حافلة للركاب بسبب القصف الأوكراني للجمهورية. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T10:14+0000
2022-09-22T10:14+0000
2022-09-22T10:14+0000
أخبار أوكرانيا
قصف
حافلة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ونشرت وزارة الإعلام في دونيتسك وقناة "الاتحاد" التلفزيونية المحلية، مقطع فيديو على موقعها على "تليغرام" لآثار القصف. وتُظهر اللقطات كيفية عمل خدمات الإنقاذ في الحافلة المتضررة، حيث توجد جثة واحدة على الأقل فيها، وجثة أيضا ملقاة بجوار الحافلة. تم التعليق على مقطع الفيديو على أنه "آثار قصف السوق المغطى".في غضون ذلك، أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية أطلقت أربعة صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة ألشيفسك في الجمهورية.يأتي ذلك في أعقاب نشر رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، لمقطع فيديو يظهر فيه وهو يجري محادثة مع رئيس جمهورية لوغانسك العشبية ليونيد باسيتشنيك، حيث طلب التحضير بشكل مشترك والتنسيق من أجل إجراء استفتاء في الجهوريتين للانضمام إلى روسيا الاتحادية.
https://sputnikarabic.ae/20220920/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-بصواريخ-هيمارس-الأمريكية-1067975964.html
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أخبار أوكرانيا, قصف, حافلة
أخبار أوكرانيا, قصف, حافلة
تحطم حافلة ركاب جراء القصف الأوكراني على دونيتسك
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أفادت وسائل إعلام في جمهورية دونيتسك الشعبية بتدمير حافلة للركاب بسبب القصف الأوكراني للجمهورية.
ونشرت وزارة الإعلام في دونيتسك وقناة "الاتحاد" التلفزيونية المحلية، مقطع فيديو على موقعها على "تليغرام" لآثار القصف. وتُظهر اللقطات كيفية عمل خدمات الإنقاذ في الحافلة المتضررة، حيث توجد جثة واحدة على الأقل فيها، وجثة أيضا ملقاة بجوار الحافلة. تم التعليق على مقطع الفيديو على أنه "آثار قصف السوق المغطى".
في وقت سابق، أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، بأن القوات الأوكرانية أطلقت سبع قذائف من عيار 155 ملم من أسلحة الناتو على منطقة فوروشيلوفسكي في وسط دونيتسك، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف سوق مغطاة في وسط دونيتسك.
في غضون ذلك، أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية أطلقت أربعة صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة ألشيفسك في الجمهورية.
وقال المكتب في بيان عبر "تلغرام" إنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 1:32 (بتوقيت موسكو) على مدينة ألشيفسك باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق أربعة صواريخ)".
يأتي ذلك في أعقاب نشر رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، لمقطع فيديو يظهر فيه وهو يجري محادثة مع رئيس جمهورية لوغانسك العشبية ليونيد باسيتشنيك، حيث طلب التحضير بشكل مشترك والتنسيق من أجل إجراء استفتاء في الجهوريتين للانضمام إلى روسيا الاتحادية
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