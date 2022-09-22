https://sputnikarabic.ae/20220922/تركيا-اتفاقية-نقل-الحبوب-خطوة-مهمة-لضمان-الأمن-الغذائي-العالمي-1068108909.html
تركيا: اتفاقية نقل الحبوب خطوة مهمة لضمان الأمن الغذائي العالمي
تركيا: اتفاقية نقل الحبوب خطوة مهمة لضمان الأمن الغذائي العالمي
وصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اتفاقية إسطنبول لنقل الحبوب بأنها "خطوة مهمة نحو ضمان الأمن الغذائي العالمي". 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T18:10+0000
2022-09-22T18:10+0000
2022-09-22T18:10+0000
أخبار تركيا اليوم
حبوب
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الخميس، خلال اجتماع في البيت التركي في نيويورك، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير التركي إن الاتفاقية التي وقعت بمشاركة الأمم المتحدة أوجدت حالة من الارتياح العالمي.ولفت إلى أن أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 9% بحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2008.لكن جاويش أوغلو اعتبر أن هذا لا يكفي للتغلب على انعدام الأمن الغذائي، مضيفا: "نحتاج إلى تعزيز التكامل بين الزراعة والقطاعات الاجتماعية".في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وكانت عمليات الشحن قد توقفت من الموانئ الأوكرانية مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220921/فاو-ضرر-بالغ-أصاب-إنتاج-سوريا-من-الحبوب-1068056265.html
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أخبار تركيا اليوم, حبوب
تركيا: اتفاقية نقل الحبوب خطوة مهمة لضمان الأمن الغذائي العالمي
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وصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اتفاقية إسطنبول لنقل الحبوب بأنها "خطوة مهمة نحو ضمان الأمن الغذائي العالمي".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الخميس، خلال اجتماع في البيت التركي في نيويورك، بحسب وكالة "الأناضول".
وقال الوزير التركي إن الاتفاقية التي وقعت بمشاركة الأمم المتحدة أوجدت حالة من الارتياح العالمي.
ولفت إلى أن أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 9% بحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2008.
لكن جاويش أوغلو اعتبر أن هذا لا يكفي للتغلب على انعدام الأمن الغذائي، مضيفا: "نحتاج إلى تعزيز التكامل بين الزراعة والقطاعات الاجتماعية".
في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة
، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وكانت عمليات الشحن قد توقفت من الموانئ الأوكرانية مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.