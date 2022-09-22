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https://sputnikarabic.ae/20220922/تطلق-700-رصاصة-في-الدقيقة-معلومات-عن-البندقية-الهجومية-الروسية-إيه-كيه---308-1068087810.html
تطلق 700 رصاصة في الدقيقة... معلومات عن البندقية الهجومية الروسية "إيه كيه - 308"
تطلق 700 رصاصة في الدقيقة... معلومات عن البندقية الهجومية الروسية "إيه كيه - 308"
تصنع روسيا مجموعة من أخطر البنادق الهجومية في العالم ومنها بندقية كلاشنيكوف الهجومية "إيه كيه - 308"، التي تمثل نسخة مطورة من البندقية الأسطورية "إيه كيه ... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T11:25+0000
2022-09-22T11:25+0000
رصد عسكري
روسيا
شركة كلاشنيكوف
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وانتشر استخدام "إيه كيه - 308" كسلاح هجومي بتصميم متطور يلبي متطلبات جنود المستقبل، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أنها تستخدم طلقات واسعة الانتشار عيار (7.62 * 51 ملم)، التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي "الناتو".تستخدم النسخة الأولى من بنادق كلاشنيكوف "إيه كيه - 47" طلقات عيار (7.62 * 39 ملم).ولفت الموقع إلى أنه تم تزويد البندقية "إيه كيه - 308" بـ "دبشك" مقاوم للصدمات، إضافة إلى تصميم متطور للسبطانة يسهم في زيادة دقة إصابة الهدف من مسافات بعيدة.كما تم تجهيز البندقية بكاتم صوت وسكينة قتالية مع تصميم يسمح بإضافة أنواع مختلفة من أجهزة الرؤية على الجزء العلوي من البندقية.كما يمكن تزويد البندقية "إيه كيه - 308" بقاذف قنابل تحت الجزء الأمامي من السبطانة (الماسورة) مما يوفر للجندي قوة نيرانية أكبر وقدرة أكبر على التعامل مع الأهداف المعادية.ولا تختلف بندقية "إيه كيه - 308" عن النسخ السابقة من البنادق الهجومية الروسية في ميزة العمل الشاق في جميع الظروف الجوية وسهولة الصيانة.ويصل معدل الإطلاق النظري للبندقية إلى 700 طلقة في الدقيقة بمدى مؤثر يصل إلى 800 متر.ويصل طول البندقية إلى 94.5 سنتيمتر تقل إلى 69.5 سنتيمتر في وضع الطي ويصل طول السبطانة (الماسورة) إلى 41.5 سنتيمتر، بينما يقدر وزنها فارغة بـ 4.3 كيلوغرام وتصل سعة مخزن الطلقات الخاصة بها إلى 20 طلقة.
https://sputnikarabic.ae/20180426/بندقية-الجيش-الروسي-1031926821.html
https://sputnikarabic.ae/20200102/كلاشينكوف-إيه-كيه-47-بندقية-الـ100-جيش-1043941461.html
https://sputnikarabic.ae/20211203/بندقية-قنص-روسية-خارقة-تظهر-في-مصر-صور-1053520888.html
https://sputnikarabic.ae/20211202/بندقية-مصرية-يمكنها-إطلاق-600-رصاصة-في-الدقيقة-صورة-1053495540.html
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رصد عسكري, روسيا, شركة كلاشنيكوف
رصد عسكري, روسيا, شركة كلاشنيكوف

تطلق 700 رصاصة في الدقيقة... معلومات عن البندقية الهجومية الروسية "إيه كيه - 308"

11:25 GMT 22.09.2022
© Sputnik . RAMIL SYTDKOVEبندقية هجومية روسية طراز كلاشنيكوف "إيه كيه - 308"
بندقية هجومية روسية طراز كلاشنيكوف إيه كيه - 308 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Sputnik . RAMIL SYTDKOVE
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تصنع روسيا مجموعة من أخطر البنادق الهجومية في العالم ومنها بندقية كلاشنيكوف الهجومية "إيه كيه - 308"، التي تمثل نسخة مطورة من البندقية الأسطورية "إيه كيه - 47".
وانتشر استخدام "إيه كيه - 308" كسلاح هجومي بتصميم متطور يلبي متطلبات جنود المستقبل، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أنها تستخدم طلقات واسعة الانتشار عيار (7.62 * 51 ملم)، التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي "الناتو".
© Sputnik . RAMIL SYTDKOVE / الانتقال إلى بنك الصوربندقية هجومية روسية طراز كلاشنيكوف "إيه كيه - 308"
بندقية هجومية روسية طراز كلاشنيكوف إيه كيه - 308 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
بندقية هجومية روسية طراز كلاشنيكوف "إيه كيه - 308"
© Sputnik . RAMIL SYTDKOVE
/
الانتقال إلى بنك الصور
تستخدم النسخة الأولى من بنادق كلاشنيكوف "إيه كيه - 47" طلقات عيار (7.62 * 39 ملم).
اية كيه - 74 كلاشينكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2018
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26 أبريل 2018, 14:53 GMT
ولفت الموقع إلى أنه تم تزويد البندقية "إيه كيه - 308" بـ "دبشك" مقاوم للصدمات، إضافة إلى تصميم متطور للسبطانة يسهم في زيادة دقة إصابة الهدف من مسافات بعيدة.
بندقية كلاشينكوف أك-74إم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2020
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كما تم تجهيز البندقية بكاتم صوت وسكينة قتالية مع تصميم يسمح بإضافة أنواع مختلفة من أجهزة الرؤية على الجزء العلوي من البندقية.
كما يمكن تزويد البندقية "إيه كيه - 308" بقاذف قنابل تحت الجزء الأمامي من السبطانة (الماسورة) مما يوفر للجندي قوة نيرانية أكبر وقدرة أكبر على التعامل مع الأهداف المعادية.
بندقية القنص الروسية أو إس في – 96 (يمينا) وبندقية إم تي إس - 116 إم (يسارا) في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
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ولا تختلف بندقية "إيه كيه - 308" عن النسخ السابقة من البنادق الهجومية الروسية في ميزة العمل الشاق في جميع الظروف الجوية وسهولة الصيانة.
بندقية مصرية يمكنها إطلاق 600 رصاصة في الدقيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
إيديكس 2021
بندقية مصرية يمكنها إطلاق 600 رصاصة في الدقيقة... صورة
2 ديسمبر 2021, 22:27 GMT
ويصل معدل الإطلاق النظري للبندقية إلى 700 طلقة في الدقيقة بمدى مؤثر يصل إلى 800 متر.
© Sputnik . RAMIL SYTDKOVEبندقية هجومية روسية طراز كلاشنيكوف "إيه كيه - 308"
بندقية هجومية روسية طراز كلاشنيكوف إيه كيه - 308 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
بندقية هجومية روسية طراز كلاشنيكوف "إيه كيه - 308"
© Sputnik . RAMIL SYTDKOVE
ويصل طول البندقية إلى 94.5 سنتيمتر تقل إلى 69.5 سنتيمتر في وضع الطي ويصل طول السبطانة (الماسورة) إلى 41.5 سنتيمتر، بينما يقدر وزنها فارغة بـ 4.3 كيلوغرام وتصل سعة مخزن الطلقات الخاصة بها إلى 20 طلقة.
© Sputnikفي كيه إس"... بندقية قنص روسية من العيار الثقيل
في كيه إس... بندقية قنص روسية من العيار الثقيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
في كيه إس"... بندقية قنص روسية من العيار الثقيل
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