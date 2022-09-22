https://sputnikarabic.ae/20220922/تطلق-700-رصاصة-في-الدقيقة-معلومات-عن-البندقية-الهجومية-الروسية-إيه-كيه---308-1068087810.html
تطلق 700 رصاصة في الدقيقة... معلومات عن البندقية الهجومية الروسية "إيه كيه - 308"
تطلق 700 رصاصة في الدقيقة... معلومات عن البندقية الهجومية الروسية "إيه كيه - 308"
تصنع روسيا مجموعة من أخطر البنادق الهجومية في العالم ومنها بندقية كلاشنيكوف الهجومية "إيه كيه - 308"، التي تمثل نسخة مطورة من البندقية الأسطورية "إيه كيه ... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T11:25+0000
2022-09-22T11:25+0000
2022-09-22T11:25+0000
رصد عسكري
روسيا
شركة كلاشنيكوف
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وانتشر استخدام "إيه كيه - 308" كسلاح هجومي بتصميم متطور يلبي متطلبات جنود المستقبل، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أنها تستخدم طلقات واسعة الانتشار عيار (7.62 * 51 ملم)، التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي "الناتو".تستخدم النسخة الأولى من بنادق كلاشنيكوف "إيه كيه - 47" طلقات عيار (7.62 * 39 ملم).ولفت الموقع إلى أنه تم تزويد البندقية "إيه كيه - 308" بـ "دبشك" مقاوم للصدمات، إضافة إلى تصميم متطور للسبطانة يسهم في زيادة دقة إصابة الهدف من مسافات بعيدة.كما تم تجهيز البندقية بكاتم صوت وسكينة قتالية مع تصميم يسمح بإضافة أنواع مختلفة من أجهزة الرؤية على الجزء العلوي من البندقية.كما يمكن تزويد البندقية "إيه كيه - 308" بقاذف قنابل تحت الجزء الأمامي من السبطانة (الماسورة) مما يوفر للجندي قوة نيرانية أكبر وقدرة أكبر على التعامل مع الأهداف المعادية.ولا تختلف بندقية "إيه كيه - 308" عن النسخ السابقة من البنادق الهجومية الروسية في ميزة العمل الشاق في جميع الظروف الجوية وسهولة الصيانة.ويصل معدل الإطلاق النظري للبندقية إلى 700 طلقة في الدقيقة بمدى مؤثر يصل إلى 800 متر.ويصل طول البندقية إلى 94.5 سنتيمتر تقل إلى 69.5 سنتيمتر في وضع الطي ويصل طول السبطانة (الماسورة) إلى 41.5 سنتيمتر، بينما يقدر وزنها فارغة بـ 4.3 كيلوغرام وتصل سعة مخزن الطلقات الخاصة بها إلى 20 طلقة.
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https://sputnikarabic.ae/20211202/بندقية-مصرية-يمكنها-إطلاق-600-رصاصة-في-الدقيقة-صورة-1053495540.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, شركة كلاشنيكوف
رصد عسكري, روسيا, شركة كلاشنيكوف
تطلق 700 رصاصة في الدقيقة... معلومات عن البندقية الهجومية الروسية "إيه كيه - 308"
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تصنع روسيا مجموعة من أخطر البنادق الهجومية في العالم ومنها بندقية كلاشنيكوف الهجومية "إيه كيه - 308"، التي تمثل نسخة مطورة من البندقية الأسطورية "إيه كيه - 47".
وانتشر استخدام "إيه كيه - 308" كسلاح هجومي بتصميم متطور يلبي متطلبات جنود المستقبل، حسبما يقول
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أنها تستخدم طلقات واسعة الانتشار عيار (7.62 * 51 ملم)، التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي "الناتو".
تستخدم النسخة الأولى من بنادق كلاشنيكوف
"إيه كيه - 47" طلقات عيار (7.62 * 39 ملم).
ولفت الموقع إلى أنه تم تزويد البندقية
"إيه كيه - 308" بـ "دبشك" مقاوم للصدمات، إضافة إلى تصميم متطور للسبطانة يسهم في زيادة دقة إصابة الهدف من مسافات بعيدة.
كما تم تجهيز البندقية بكاتم صوت وسكينة قتالية مع تصميم يسمح بإضافة أنواع مختلفة من أجهزة الرؤية على الجزء العلوي من البندقية.
كما يمكن تزويد البندقية "إيه كيه - 308" بقاذف قنابل تحت الجزء الأمامي من السبطانة (الماسورة) مما يوفر للجندي قوة نيرانية أكبر وقدرة أكبر على التعامل مع الأهداف المعادية.
ولا تختلف بندقية "إيه كيه - 308" عن النسخ السابقة من البنادق الهجومية
الروسية في ميزة العمل الشاق في جميع الظروف الجوية وسهولة الصيانة.
ويصل معدل الإطلاق النظري للبندقية إلى 700 طلقة في الدقيقة بمدى مؤثر يصل إلى 800 متر.
ويصل طول البندقية إلى 94.5 سنتيمتر تقل إلى 69.5 سنتيمتر في وضع الطي ويصل طول السبطانة (الماسورة) إلى 41.5 سنتيمتر، بينما يقدر وزنها فارغة بـ 4.3 كيلوغرام وتصل سعة مخزن الطلقات الخاصة بها إلى 20 طلقة.