عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220922/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1068072866.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T05:42+0000
2022-09-22T05:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1067153094_0:22:1045:609_1920x0_80_0_0_5b5ec29f9ee08e5a88bff6091158bff1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1067153094_0:0:981:736_1920x0_80_0_0_90086af535167ece3c781b762dbff770.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:42 GMT 22.09.2022
تابعنا عبرTelegram
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
05:42 GMT 22.09.2022
كوريا الشمالية تدين نشر واشنطن للشائعات: لم نزود روسيا أبدا بأسلحة أو ذخيرة
قال جيش كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إنه لم يصدّر أسلحة إلى روسيا أبدا ولا يخطط للقيام بذلك، رافضا مزاعم واشنطن بتجارة الأسلحة بين البلدين.
05:39 GMT 22.09.2022
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
رئيسة الوزراء البريطانية: نواصل تقديم دعمنا العسكري لأوكرانيا
02:08 GMT
05:39 GMT 22.09.2022
الجيش الروسي يمنع سلسلة من الهجمات الإرهابية في مقاطعة خرسون
قال مصدر أمني روسي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن سلطات إنفاذ القانون منعت سلسلة من الأعمال الإرهابية في مقاطعة خيرسون، بما في ذلك مخطط للاستخبارات الأوكرانية خلال الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، وتم تحييد أحد المخربين، واحتجاز آخر.
05:38 GMT 22.09.2022
الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
كوبا تدين العقوبات الأحادية الجانب ضد روسيا والتدخل في شؤون بيلاروسيا
04:13 GMT
05:37 GMT 22.09.2022
اليابان توسع العقوبات ضد روسيا
تعتزم السلطات اليابانية توسيع قائمة الشركات الروسية ذات الصلة بالمجال العسكري التي تطبق ضدها قيود التصدير، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو"، نقلاً عن تصريحات وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي في اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع.
05:37 GMT 22.09.2022
صاروخ اعتراضي أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف تعلن أن شركات الدفاع الأمريكية تختبر أسلحة في أوكرانيا
04:52 GMT
05:36 GMT 22.09.2022
الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة ضد روسيا ردا على الاستفتاءات في دونباس وخيرسون وزابوروجيه
كشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يعكف على إعداد عقوبات جديدة على روسيا، تستهدف قيادتها وجميع الضالعين في تنظيم الاستفتاءات في دونباس ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
05:36 GMT 22.09.2022
رئيس الوزراء المجري يشرح فوائد رفع العقوبات المفروضة على روسيا
قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إنه إذا تم رفع العقوبات عن روسيا، فسوف تنخفض الأسعار والتضخم على الفور في أوروبا، وستتاح لاقتصادها فرصة للتعافي وتجنب الركود.
05:35 GMT 22.09.2022
بايدن وماكرون يبحثان دعم أوكرانيا ومواجهة التحديات الصينية وإيران
ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قضايا دولية من بينها مواجهة التحديات الصينية وإيران فضلا عن قضية دعم أوكرانيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала