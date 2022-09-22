تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:42 GMT 22.09.2022
قال جيش كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إنه لم يصدّر أسلحة إلى روسيا أبدا ولا يخطط للقيام بذلك، رافضا مزاعم واشنطن بتجارة الأسلحة بين البلدين.
05:39 GMT 22.09.2022
05:39 GMT 22.09.2022
قال مصدر أمني روسي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن سلطات إنفاذ القانون منعت سلسلة من الأعمال الإرهابية في مقاطعة خيرسون، بما في ذلك مخطط للاستخبارات الأوكرانية خلال الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، وتم تحييد أحد المخربين، واحتجاز آخر.
05:38 GMT 22.09.2022
05:37 GMT 22.09.2022
تعتزم السلطات اليابانية توسيع قائمة الشركات الروسية ذات الصلة بالمجال العسكري التي تطبق ضدها قيود التصدير، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو"، نقلاً عن تصريحات وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي في اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع.
05:37 GMT 22.09.2022
05:36 GMT 22.09.2022
كشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يعكف على إعداد عقوبات جديدة على روسيا، تستهدف قيادتها وجميع الضالعين في تنظيم الاستفتاءات في دونباس ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
05:36 GMT 22.09.2022
قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إنه إذا تم رفع العقوبات عن روسيا، فسوف تنخفض الأسعار والتضخم على الفور في أوروبا، وستتاح لاقتصادها فرصة للتعافي وتجنب الركود.
05:35 GMT 22.09.2022
ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قضايا دولية من بينها مواجهة التحديات الصينية وإيران فضلا عن قضية دعم أوكرانيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.