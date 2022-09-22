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https://sputnikarabic.ae/20220922/تيسلا-تسحب-أكثر-من-مليون-سيارة-بسبب-خلل-تقني-1068103027.html
"تيسلا" تسحب أكثر من مليون سيارة بسبب خلل تقني
"تيسلا" تسحب أكثر من مليون سيارة بسبب خلل تقني
قررت شركة تصنيع السيارات الكهربائية "تيسلا" سحب 1.1 مليون سيارة بسبب عطل في نظام فتح النوافذ الأوتوماتيكي. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T15:53+0000
2022-09-22T15:53+0000
اقتصاد
تيسلا
سحب
مركبات جديدة
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ووفقا لوكالة "رويترز" فإن السحب من السوق يشمل السيارات الكهربائية المختارة من الطراز3 من سنوات 2017-2020 وموديل "Y" من سنوات 2000-2021 و موديل "S"و"X" من سنوات 2020-2021.في الوقت نفسه، تؤكد الشركة أنها لم تواجه مطالبات وشكاوى من العملاء، كما أنها ليست على علم بحوادث ذات نتائج مميتة أوإصابات خطيرة تتعلق بسيارات من هذه الطرازات وسنوات التصنيع.بدورها، قالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) إن المشكلات المكتشفة يمكن أن تؤدي إلى مخاطر على السائق أو الركاب وتسبب الإصابة.
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اقتصاد, تيسلا, سحب, مركبات جديدة
اقتصاد, تيسلا, سحب, مركبات جديدة

"تيسلا" تسحب أكثر من مليون سيارة بسبب خلل تقني

15:53 GMT 22.09.2022
© Photo / Raneko سيارة تيسلا
سيارة تيسلا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Photo / Raneko
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قررت شركة تصنيع السيارات الكهربائية "تيسلا" سحب 1.1 مليون سيارة بسبب عطل في نظام فتح النوافذ الأوتوماتيكي.
ووفقا لوكالة "رويترز" فإن السحب من السوق يشمل السيارات الكهربائية المختارة من الطراز3 من سنوات 2017-2020 وموديل "Y" من سنوات 2000-2021 و موديل "S"و"X" من سنوات 2020-2021.
في الوقت نفسه، تؤكد الشركة أنها لم تواجه مطالبات وشكاوى من العملاء، كما أنها ليست على علم بحوادث ذات نتائج مميتة أوإصابات خطيرة تتعلق بسيارات من هذه الطرازات وسنوات التصنيع.
بدورها، قالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) إن المشكلات المكتشفة يمكن أن تؤدي إلى مخاطر على السائق أو الركاب وتسبب الإصابة.
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