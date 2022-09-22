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https://sputnikarabic.ae/20220922/حاكم-دبي-يوجه-رسالة-إلى-السعودية-بمناسبة-اليوم-الوطني-الـ92-1068086200.html
حاكم دبي يوجه رسالة إلى السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ92
حاكم دبي يوجه رسالة إلى السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ92
وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة إلى السعودية، بمناسبة اليوم الوطني الـ92. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T10:55+0000
2022-09-22T10:55+0000
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وكتب حاكم دبي عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "في اليوم الوطني السعودي أهنئ المملكة، وأهنئ الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده".وتابع: "وأدعو الله أن يديم عليهم الخير، للمملكة وشعبها مشاعر حب في قلوبنا، هم أهلنا وأخوتنا، ونفخر بتلاحمنا، فخيرنا معا وعزّنا معا، وحاضرنا ومستقبلنا معا أبدا بإذن الله".وتحتفل المملكة باليوم الوطني السعودي 92، في 23 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث تقام بعض الفعاليات احتفالاً بالمناسبة.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار السعودية اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار السعودية اليوم

حاكم دبي يوجه رسالة إلى السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ92

10:55 GMT 22.09.2022
© AFP 2022 / -حاكم إمارة دبي، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم إمارة دبي، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / -
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وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة إلى السعودية، بمناسبة اليوم الوطني الـ92.
وكتب حاكم دبي عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "في اليوم الوطني السعودي أهنئ المملكة، وأهنئ الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده".
وتابع: "وأدعو الله أن يديم عليهم الخير، للمملكة وشعبها مشاعر حب في قلوبنا، هم أهلنا وأخوتنا، ونفخر بتلاحمنا، فخيرنا معا وعزّنا معا، وحاضرنا ومستقبلنا معا أبدا بإذن الله".
وتحتفل المملكة باليوم الوطني السعودي 92، في 23 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث تقام بعض الفعاليات احتفالاً بالمناسبة.
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