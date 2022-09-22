https://sputnikarabic.ae/20220922/حاكم-دبي-يوجه-رسالة-إلى-السعودية-بمناسبة-اليوم-الوطني-الـ92-1068086200.html
حاكم دبي يوجه رسالة إلى السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ92
حاكم دبي يوجه رسالة إلى السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ92
وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة إلى السعودية، بمناسبة اليوم الوطني الـ92. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T10:55+0000
2022-09-22T10:55+0000
2022-09-22T10:55+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1059586115_0:0:1284:722_1920x0_80_0_0_bf22593cc13429fe38a55b33914117e8.jpg
وكتب حاكم دبي عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "في اليوم الوطني السعودي أهنئ المملكة، وأهنئ الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده".وتابع: "وأدعو الله أن يديم عليهم الخير، للمملكة وشعبها مشاعر حب في قلوبنا، هم أهلنا وأخوتنا، ونفخر بتلاحمنا، فخيرنا معا وعزّنا معا، وحاضرنا ومستقبلنا معا أبدا بإذن الله".وتحتفل المملكة باليوم الوطني السعودي 92، في 23 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث تقام بعض الفعاليات احتفالاً بالمناسبة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1059586115_143:0:1284:856_1920x0_80_0_0_d1f2326456d21575b55a35e968afe558.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار السعودية اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار السعودية اليوم
حاكم دبي يوجه رسالة إلى السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ92
تابعنا عبر
وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة إلى السعودية، بمناسبة اليوم الوطني الـ92.
وكتب حاكم دبي عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "في اليوم الوطني السعودي أهنئ المملكة، وأهنئ الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده".
وتابع: "وأدعو الله أن يديم عليهم الخير، للمملكة وشعبها مشاعر حب في قلوبنا، هم أهلنا وأخوتنا، ونفخر بتلاحمنا، فخيرنا معا وعزّنا معا، وحاضرنا ومستقبلنا معا أبدا بإذن الله".
وتحتفل المملكة باليوم الوطني السعودي
92، في 23 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث تقام بعض الفعاليات احتفالاً بالمناسبة.