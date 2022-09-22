https://sputnikarabic.ae/20220922/حماس-تحذر-إسرائيل-من-جر-المنطقة-لحرب-دينية-1068083723.html
"حماس" تحذر إسرائيل من جر المنطقة لحرب دينية
"حماس" تحذر إسرائيل من جر المنطقة لحرب دينية
حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، القوات الإسرائيلية من إمكانية جر المنطقة إلى حرب دينية، "إذا واصلت انتهاكات المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية". 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T10:12+0000
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وقال محمود الزهار، عضو مكتب "حماس" السياسي، خلال مؤتمر صحفي في مسجد العمري في مدينة غزة، إنه "يحمل قوات الاحتلال المسؤولية كاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات"، بحسب موقع "شهاب نيوز".وأضاف أن "ما يجري في القدس والأقصى من تسارع لأشكال العدوان ووتيرة المخططات الصهيونية التهويدية يشكل اعتداء سافرا على المكانة الدينية والإسلامية للمدينة والمسجد".وأكد الزهار أن "هذه الجرائم هي امتداد للانتهاكات الصهيونية السابقة بحق القدس والمسجد الأقصى التي أدت إلى العديد من موجات التصعيد الخطيرة، كما أنها استمرار لمخطط التهويد الذي اعتمدته حكومة الاحتلال في عام 2018 ووفرت له الإمكانات للتمدد الاستيطاني المتوحش في المدينة المقدسة".وأشار إلى أن "هدف هذه الاعتداءات هو طمس المعالم الإسلامية والمسيحية العريقة في فلسطين، وفرض أوهام كاذبة بالغطرسة والهيمنة وقوة السلاح لتغيير الوجه الإسلامي الحقيقي في القدس والأقصى، وصولاً إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني".وتابع: "على المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية باتخاذ الخطوات الضرورية لمنع هذه الانتهاكات الخطيرة ووضع حد فوري لجميع الأعمال الاستفزازية والعدائية الصهيونية في حرم الأقصى دون قيد أو شرط".
https://sputnikarabic.ae/20220919/محافظ-القدس-لـسبوتنيك-إضراب-المدارس-خطوة-أولى-لمواجهة-محاولات-أسرلة-المناهج-الفلسطينية-1067955610.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
"حماس" تحذر إسرائيل من جر المنطقة لحرب دينية
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حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، القوات الإسرائيلية من إمكانية جر المنطقة إلى حرب دينية، "إذا واصلت انتهاكات المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية".
وقال محمود الزهار، عضو مكتب "حماس" السياسي، خلال مؤتمر صحفي في مسجد العمري في مدينة غزة، إنه "يحمل قوات الاحتلال المسؤولية كاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات"، بحسب موقع
"شهاب نيوز".
وأضاف أن "ما يجري في القدس والأقصى من تسارع لأشكال العدوان ووتيرة المخططات الصهيونية التهويدية يشكل اعتداء سافرا على المكانة الدينية والإسلامية للمدينة والمسجد".
وأكد الزهار أن "هذه الجرائم هي امتداد للانتهاكات الصهيونية السابقة بحق القدس والمسجد الأقصى التي أدت إلى العديد من موجات التصعيد الخطيرة، كما أنها استمرار لمخطط التهويد الذي اعتمدته حكومة الاحتلال في عام 2018 ووفرت له الإمكانات للتمدد الاستيطاني المتوحش في المدينة المقدسة".
وأشار إلى أن "هدف هذه الاعتداءات هو طمس المعالم الإسلامية والمسيحية العريقة في فلسطين، وفرض أوهام كاذبة بالغطرسة والهيمنة وقوة السلاح لتغيير الوجه الإسلامي الحقيقي في القدس والأقصى، وصولاً إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني".
وتابع: "على المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية باتخاذ الخطوات الضرورية لمنع هذه الانتهاكات الخطيرة ووضع حد فوري لجميع الأعمال الاستفزازية والعدائية الصهيونية في حرم الأقصى دون قيد أو شرط".