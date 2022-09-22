https://sputnikarabic.ae/20220922/خبير-انضمام--دونباس-وخيرسون-وزابوروجيه-لروسيا-يرسم-الخط-الأحمر-بعد-هذه-المناطق--1068093490.html
خبير: انضمام دونباس وخيرسون وزابوروجيه لروسيا يرسم الخط الأحمر بعد هذه المناطق
خبير: انضمام دونباس وخيرسون وزابوروجيه لروسيا يرسم الخط الأحمر بعد هذه المناطق
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد إعلانه التعبئة الجزئية أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية من أن "الرياح قد تهب باتجاههم"، منوها بأن روسيا... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T12:55+0000
2022-09-22T12:55+0000
2022-09-22T12:55+0000
راديو
حول العالم
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خبير: انضمام دونباس وخيرسون وزابوروجيه لروسيا يرسم الخط الأحمر بعد هذه المناطق
خبير: انضمام دونباس وخيرسون وزابوروجيه لروسيا يرسم الخط الأحمر بعد هذه المناطق
يقول المختص في الأمن القومي الروسي والعلاقات الروسية الأطلسية الدكتور محمد سيف الدين، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار سيف الدين إلى أنه إذا أخذنا هذا المعطى وأضفناه إلى فحوى تصريح الرئيس الروسي يتبين أن روسيا مستعدة للدفاع عن هذه الأراضي، وعن هذه المقاطعات بصفتها أراض روسية، وهذا الأمر يضع حد الدفاع عن هذه المناطق، ويضع خط المواجهة الروسي عند آخر ما يمكن الوصول إليه، وبالتالي الخط الأحمر يرسم بعد هذه المناطق، ولا يعود بإمكان كييف أو الغرب الداعم لها أن يتجاوزوا هذا الخط.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: انضمام دونباس وخيرسون وزابوروجيه لروسيا يرسم الخط الأحمر بعد هذه المناطق
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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد إعلانه التعبئة الجزئية أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية من أن "الرياح قد تهب باتجاههم"، منوها بأن روسيا تملك أسلحة دمار أكثر تطورا مما لدى دول الناتو، مشيرا إلى أن روسيا ستستخدم جميعَ الوسائل المتاحة حال وجود تهديد لوحدة أراضي البلاد.
يقول المختص في الأمن القومي الروسي والعلاقات الروسية الأطلسية الدكتور محمد سيف الدين، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" يكتسب هذا التصريح للرئيس الروسي معاني مختلفة وجديدة، حين نضيفه إلى المسار المستجد من الأحداث، ففي الأيام الماضية تم الإعلان عن استفتاءات شعبية ستجرى في دونباس وفي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، وهذه الاستفتاءات الشعبية فيما لو ذهبت بالاتجاه المتوقع سوف تسمح بالانضمام إلى روسيا".
وأشار سيف الدين إلى أنه إذا أخذنا هذا المعطى وأضفناه إلى فحوى تصريح الرئيس الروسي يتبين أن روسيا مستعدة للدفاع عن هذه الأراضي، وعن هذه المقاطعات بصفتها أراض روسية، وهذا الأمر يضع حد الدفاع عن هذه المناطق، ويضع خط المواجهة الروسي عند آخر ما يمكن الوصول إليه، وبالتالي الخط الأحمر يرسم بعد هذه المناطق، ولا يعود بإمكان كييف أو الغرب الداعم لها أن يتجاوزوا هذا الخط.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..