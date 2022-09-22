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https://sputnikarabic.ae/20220922/رئيسة-الوزراء-البريطانية-سنواصل-تقديم-دعمنا-العسكري-لأوكرانيا-1068071605.html
رئيسة الوزراء البريطانية: سنواصل تقديم دعمنا العسكري لأوكرانيا
رئيسة الوزراء البريطانية: سنواصل تقديم دعمنا العسكري لأوكرانيا
قالت رئيسة الوزراء البريطانية، إليزابيث تروس، اليوم الخميس، إن المملكة المتحدة ستواصل تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا مهما استغرق الأمر. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T02:08+0000
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بريطانيا
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال تروس خلال خطابها في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أتعهد بأننا سنحافظ على دعمنا العسكري لأوكرانيا أو نزيده مهما استغرق الأمر".وأشار تروس إلى أن أوكرانيا تتلقى حاليا أسلحة جديدة من المملكة المتحدة، بما في ذلك المزيد من أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق (MRLS).وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أكد بوتين في كلمة موجهة للشعب الروسي أن الغرب تجاوز كل الخطوط وأن السياسيين غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا.وقال بوتين إن جميع وسائل التدمير، بما في ذلك الأسلحة النووية، ستستخدم في حالة تهديد وحدة أراضي روسيا، وهذه ليست مجرد خدعة. كما خاطب الرئيس أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية: "حركة الرياح يمكن أن تتحول نحوهم".وذكّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بأن روسيا متفوقة في عدد من المكونات على المعدات العسكرية الأجنبية: "نحن نتحدث ليس فقط عن قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، بتشجيع من الغرب، والذي يهدد بكارثة نووية، ولكن أيضا عن تصريحات بعض كبار ممثلي بعض دول الناتو حول إمكانية ومقبولية استخدام الأسلحة للدمار الشامل والأسلحة النووية ضد روسيا. إلى أولئك الذين يسمحون لأنفسهم بمثل هذه التصريحات فيما يتعلق بروسيا، أود أن أذكركم بأن بلادنا لديها أيضًا وسائل تدمير مختلفة، وفي بعض المكونات أكثر حداثة من تلك الموجودة في دول الناتو". سيطرة القوات الأوكرانية والقوميين والمرتزقة، كما أنها تحمي السكان في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا والمناطق المحررة الأخرى، من بطش المتشددين الأوكرانيين.
https://sputnikarabic.ae/20220921/بوتين-الغرب-تجاوز-كل-الخطوط-في-سياسته-المعادية-لروسيا-1068032649.html
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بريطانيا, أخبار أوكرانيا
بريطانيا, أخبار أوكرانيا

رئيسة الوزراء البريطانية: سنواصل تقديم دعمنا العسكري لأوكرانيا

02:08 GMT 22.09.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLISوزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
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قالت رئيسة الوزراء البريطانية، إليزابيث تروس، اليوم الخميس، إن المملكة المتحدة ستواصل تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا مهما استغرق الأمر.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال تروس خلال خطابها في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أتعهد بأننا سنحافظ على دعمنا العسكري لأوكرانيا أو نزيده مهما استغرق الأمر".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: الغرب تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا
أمس, 08:00 GMT
وأشار تروس إلى أن أوكرانيا تتلقى حاليا أسلحة جديدة من المملكة المتحدة، بما في ذلك المزيد من أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق (MRLS).
وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أكد بوتين في كلمة موجهة للشعب الروسي أن الغرب تجاوز كل الخطوط وأن السياسيين غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا.
وقال بوتين إن جميع وسائل التدمير، بما في ذلك الأسلحة النووية، ستستخدم في حالة تهديد وحدة أراضي روسيا، وهذه ليست مجرد خدعة. كما خاطب الرئيس أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية: "حركة الرياح يمكن أن تتحول نحوهم".
وذكّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بأن روسيا متفوقة في عدد من المكونات على المعدات العسكرية الأجنبية: "نحن نتحدث ليس فقط عن قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، بتشجيع من الغرب، والذي يهدد بكارثة نووية، ولكن أيضا عن تصريحات بعض كبار ممثلي بعض دول الناتو حول إمكانية ومقبولية استخدام الأسلحة للدمار الشامل والأسلحة النووية ضد روسيا. إلى أولئك الذين يسمحون لأنفسهم بمثل هذه التصريحات فيما يتعلق بروسيا، أود أن أذكركم بأن بلادنا لديها أيضًا وسائل تدمير مختلفة، وفي بعض المكونات أكثر حداثة من تلك الموجودة في دول الناتو".
سيطرة القوات الأوكرانية والقوميين والمرتزقة، كما أنها تحمي السكان في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا والمناطق المحررة الأخرى، من بطش المتشددين الأوكرانيين.
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