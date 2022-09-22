https://sputnikarabic.ae/20220922/رئيس-الأركان-الإيراني-إيران-وروسيا-والصين-تجري-مناورات-بحرية-مشتركة-هذا-الخريف--1068080979.html
رئيس الأركان الإيراني: إيران وروسيا والصين تجري مناورات بحرية مشتركة هذا الخريف
رئيس الأركان الإيراني: إيران وروسيا والصين تجري مناورات بحرية مشتركة هذا الخريف
صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، أن روسيا والصين تخططان لإجراء مناورات بحرية مشتركة هذا الخريف. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T08:39+0000
2022-09-22T08:39+0000
2022-09-22T08:39+0000
رصد عسكري
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ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن باقري، قوله: "ستقام تدريبات بمشاركة القوات البحرية الإيرانية والروسية والصينية في الجزء الشمالي من المحيط الهندي هذا الخريف". ربما تشارك أيضًا باكستان وعمان وغيرها من الدول في التدريبات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
رئيس الأركان الإيراني: إيران وروسيا والصين تجري مناورات بحرية مشتركة هذا الخريف
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صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، أن روسيا والصين تخططان لإجراء مناورات بحرية مشتركة هذا الخريف.
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن باقري، قوله: "ستقام تدريبات بمشاركة القوات البحرية الإيرانية والروسية والصينية في الجزء الشمالي من المحيط الهندي هذا الخريف". ربما تشارك أيضًا باكستان وعمان وغيرها من الدول في التدريبات".