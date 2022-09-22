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https://sputnikarabic.ae/20220922/رئيس-الأركان-الإيراني-إيران-وروسيا-والصين-تجري-مناورات-بحرية-مشتركة-هذا-الخريف--1068080979.html
رئيس الأركان الإيراني: إيران وروسيا والصين تجري مناورات بحرية مشتركة هذا الخريف
رئيس الأركان الإيراني: إيران وروسيا والصين تجري مناورات بحرية مشتركة هذا الخريف
صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، أن روسيا والصين تخططان لإجراء مناورات بحرية مشتركة هذا الخريف. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T08:39+0000
2022-09-22T08:39+0000
رصد عسكري
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ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن باقري، قوله: "ستقام تدريبات بمشاركة القوات البحرية الإيرانية والروسية والصينية في الجزء الشمالي من المحيط الهندي هذا الخريف". ربما تشارك أيضًا باكستان وعمان وغيرها من الدول في التدريبات".
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رصد عسكري
رصد عسكري

رئيس الأركان الإيراني: إيران وروسيا والصين تجري مناورات بحرية مشتركة هذا الخريف

08:39 GMT 22.09.2022
© AFP 2022 / Sergey Venyavskyمناورات عسكرية روسية
مناورات عسكرية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / Sergey Venyavsky
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صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، أن روسيا والصين تخططان لإجراء مناورات بحرية مشتركة هذا الخريف.
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن باقري، قوله: "ستقام تدريبات بمشاركة القوات البحرية الإيرانية والروسية والصينية في الجزء الشمالي من المحيط الهندي هذا الخريف". ربما تشارك أيضًا باكستان وعمان وغيرها من الدول في التدريبات".
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Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:56 GMT
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