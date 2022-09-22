https://sputnikarabic.ae/20220922/رئيس-صرب-البوسنة-بشأن-دفع-ثمن-الغاز-نقبل-بالشروط-التي-أعلنتها-شركة-غازبروم-1068073436.html
رئيس صرب البوسنة بشأن دفع ثمن الغاز: نقبل بالشروط التي أعلنتها شركة "غازبروم"
رئيس صرب البوسنة بشأن دفع ثمن الغاز: نقبل بالشروط التي أعلنتها شركة "غازبروم"
قال رئيس صرب البوسنة ميلوراد دوديك في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن جمهورية صرب البوسنة مستعدة لشراء الغاز الروسي بشروط ستطرحها شركة غازبروم، وهذا ينطبق أيضًا... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T06:40+0000
2022-09-22T06:40+0000
2022-09-22T06:40+0000
العالم
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وقال: "بالنسبة للعملة، سنقبل بالشروط التي ستعلنها لنا شركة غازبروم. حتى الآن، كنا ندفع باليورو أو بالدولار، لكننا نتعامل مع الوضع الحالي بفهم، وبالتالي، في إطار الاتفاقيات مع شركة غازبروم، سنوافق على العرض الذي سيقدمونه لنا".وقال رئيس الشركة أليكسي ميللر، في وقت سابق، إن "غازبروم" ستواصل توريد الغاز إلى جمهورية صرب البوسنة بالكميات المطلوبة بأسعار العقد الحالي دون تعديلات لظروف السوق.مددت شركة الغاز GAS-RES، المملوكة لحكومة جمهورية صرب البوسنة والهرسك، اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران، عقد توريد الغاز الطبيعي مع شركة غازبروم. وأشار رئيس وزارة الطاقة في الجمهورية إلى أن بانيا لوكا الرسمية راضية تماما عن الاتفاقات الخاصة بسعر الغاز وديناميكيات التوريدات. وأشار إلى أن السعر "نحو 290 دولارا للألف متر مكعب أو أعلى قليلا" وأنه سيتم تعديله كل ثلاثة أشهر.بلغ متوسط الاستهلاك السنوي من الغاز الطبيعي لجمهورية صرب البوسنة، وفقًا لوزارة الطاقة، نحو 50 مليون متر مكعب في السنوات الأخيرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيس صرب البوسنة بشأن دفع ثمن الغاز: نقبل بالشروط التي أعلنتها شركة "غازبروم"
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قال رئيس صرب البوسنة ميلوراد دوديك في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن جمهورية صرب البوسنة مستعدة لشراء الغاز الروسي بشروط ستطرحها شركة غازبروم، وهذا ينطبق أيضًا على التجارة بالعملات الوطنية، والشيء الرئيسي هو الحفاظ على الأسعار الحالية.
وقال: "بالنسبة للعملة، سنقبل بالشروط التي ستعلنها لنا شركة غازبروم. حتى الآن، كنا ندفع باليورو أو بالدولار، لكننا نتعامل مع الوضع الحالي بفهم، وبالتالي، في إطار الاتفاقيات مع شركة غازبروم، سنوافق على العرض الذي سيقدمونه لنا".
وأضاف: "من المهم بالنسبة لنا أن نواصل هذه التجارة بالأسعار التي تم الاتفاق عليها سابقًا، بما في ذلك إمدادات الغاز من شركة غازبروم". مشيرا إلى أن شركة غازبروم أعلنت أنها ستتحمل أيضًا الالتزامات لمواصلة هذا العمل. وتم التأكيد على جميع خططنا المتفق عليها مسبقًا".
وقال رئيس الشركة أليكسي ميللر، في وقت سابق، إن "غازبروم" ستواصل توريد الغاز إلى جمهورية صرب البوسنة بالكميات المطلوبة بأسعار العقد الحالي دون تعديلات لظروف السوق.
مددت شركة الغاز GAS-RES، المملوكة لحكومة جمهورية صرب البوسنة والهرسك، اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران، عقد توريد الغاز الطبيعي مع شركة غازبروم. وأشار رئيس وزارة الطاقة في الجمهورية إلى أن بانيا لوكا الرسمية راضية تماما عن الاتفاقات الخاصة بسعر الغاز وديناميكيات التوريدات. وأشار إلى أن السعر "نحو 290 دولارا للألف متر مكعب أو أعلى قليلا" وأنه سيتم تعديله كل ثلاثة أشهر.
بلغ متوسط الاستهلاك السنوي من الغاز الطبيعي لجمهورية صرب البوسنة، وفقًا لوزارة الطاقة، نحو 50 مليون متر مكعب في السنوات الأخيرة.