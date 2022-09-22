https://sputnikarabic.ae/20220922/راكب-يحاول-تحطيم-نافذة-طائرة-متجهة-إلى-دبي-فيديو-1068101618.html
راكب يحاول تحطيم نافذة طائرة متجهة إلى دبي... فيديو
راكب يحاول تحطيم نافذة طائرة متجهة إلى دبي... فيديو
حاول أحد ركاب رحلة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية كانت متجهة من بيشاور إلى دبي، تحطيم النافذة وهي في الجو. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T15:12+0000
2022-09-22T15:12+0000
2022-09-22T15:12+0000
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أظهر مقطع فيديو، وثقه الركاب، قيام شاب بركل النافذة بقدمه بقوة، وتصرف بعدوانية مع الطاقم.وظهر طاقم الطائرة، وهو يتحدث مع الراكب، لتهدئته، قبل أن يقوم الأخير بركل نافذة محاولا تحطيمها، خلال تحليق الطائرة في الجو.وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن الراكب قام أيضا بلكم وركل المقاعد، مطالبا بإعادته إلى باكستان، وبعد أن أصبح أكثر عدوانية، أبلغ قائد الرحلة السلطات في مطار دبي، ليتم إرسال رجال أمن إلى الطائرة فور هبوطها، وبالفعل تم احتجازه فور وصوله إلى دبي، في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري.ومن جانبها أرسلت إدارة الخطوط الجوية الباكستانية، فريقا مكونا من شخصين، من إسلام أباد، لإعادة الراكب، الذي تم وضعه على القائمة السوداء بعد اعتقاله.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
راكب يحاول تحطيم نافذة طائرة متجهة إلى دبي... فيديو
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حاول أحد ركاب رحلة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية كانت متجهة من بيشاور إلى دبي، تحطيم النافذة وهي في الجو.
أظهر مقطع فيديو، وثقه الركاب، قيام شاب بركل النافذة بقدمه بقوة، وتصرف بعدوانية مع الطاقم.
وظهر طاقم الطائرة، وهو يتحدث مع الراكب، لتهدئته، قبل أن يقوم الأخير بركل نافذة محاولا تحطيمها، خلال تحليق الطائرة في الجو.
وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن الراكب قام أيضا بلكم وركل المقاعد، مطالبا بإعادته إلى باكستان، وبعد أن أصبح أكثر عدوانية، أبلغ قائد الرحلة السلطات في مطار دبي، ليتم إرسال رجال أمن إلى الطائرة فور هبوطها، وبالفعل تم احتجازه فور وصوله إلى دبي، في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري.
ومن جانبها أرسلت إدارة الخطوط الجوية الباكستانية، فريقا مكونا من شخصين، من إسلام أباد، لإعادة الراكب، الذي تم وضعه على القائمة السوداء بعد اعتقاله.