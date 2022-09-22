https://sputnikarabic.ae/20220922/روسيا-الاتحادية-توافق-على-لين-تريسي----1068083269.html
روسيا الاتحادية توافق على لين تريسي
روسيا الاتحادية توافق على لين تريسي
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن روسيا الاتحادية وافقت على لين تريسي، التي عينتها الولايات المتحدة سفيرا في موسكو. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T10:10+0000
2022-09-22T10:10+0000
2022-09-22T10:10+0000
اخبار
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في وقت سابق، أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رشح لين تريسي، الموظفة في وزارة الخارجية، والتي ترأس البعثة الدبلوماسية في أرمينيا، لمنصب السفير في روسيا.وقال ريابكوف للصحفيين: "نعم، أعطوا موافقتهم. الحقيقة أنهم طلبوا موافقة لها منذ فترة معينة".وأضاف أنه من الضروري انتظار الموافقة من قبل المجلس الفيدرالي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اخبار
روسيا الاتحادية توافق على لين تريسي
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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن روسيا الاتحادية وافقت على لين تريسي، التي عينتها الولايات المتحدة سفيرا في موسكو.
في وقت سابق، أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رشح لين تريسي، الموظفة في وزارة الخارجية، والتي ترأس البعثة الدبلوماسية في أرمينيا، لمنصب السفير في روسيا.
وقال ريابكوف للصحفيين: "نعم، أعطوا موافقتهم. الحقيقة أنهم طلبوا موافقة لها منذ فترة معينة".
وأضاف أنه من الضروري انتظار الموافقة من قبل المجلس الفيدرالي.