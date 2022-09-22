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https://sputnikarabic.ae/20220922/روسيا-الاتحادية-توافق-على-لين-تريسي----1068083269.html
روسيا الاتحادية توافق على لين تريسي
روسيا الاتحادية توافق على لين تريسي
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن روسيا الاتحادية وافقت على لين تريسي، التي عينتها الولايات المتحدة سفيرا في موسكو. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
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في وقت سابق، أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رشح لين تريسي، الموظفة في وزارة الخارجية، والتي ترأس البعثة الدبلوماسية في أرمينيا، لمنصب السفير في روسيا.وقال ريابكوف للصحفيين: "نعم، أعطوا موافقتهم. الحقيقة أنهم طلبوا موافقة لها منذ فترة معينة".وأضاف أنه من الضروري انتظار الموافقة من قبل المجلس الفيدرالي.
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روسيا الاتحادية توافق على لين تريسي

10:10 GMT 22.09.2022
© Sputnik . Ilya Pitalevالسفارة الأمريكية في موسكو
السفارة الأمريكية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن روسيا الاتحادية وافقت على لين تريسي، التي عينتها الولايات المتحدة سفيرا في موسكو.
في وقت سابق، أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رشح لين تريسي، الموظفة في وزارة الخارجية، والتي ترأس البعثة الدبلوماسية في أرمينيا، لمنصب السفير في روسيا.
وقال ريابكوف للصحفيين: "نعم، أعطوا موافقتهم. الحقيقة أنهم طلبوا موافقة لها منذ فترة معينة".
وأضاف أنه من الضروري انتظار الموافقة من قبل المجلس الفيدرالي.
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