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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220922/روسيا-تفرض-عقوبات-على-87-مواطنا-كنديا-وتتوعد-بالمزيد-حال-فرض-عقوبات-جديدة-ضد-مواطنيها-1068099937.html
روسيا تفرض عقوبات على 87 مواطنا كنديا وتتوعد بالمزيد حال فرض عقوبات جديدة ضد مواطنيها
روسيا تفرض عقوبات على 87 مواطنا كنديا وتتوعد بالمزيد حال فرض عقوبات جديدة ضد مواطنيها
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، إدراج 87 مواطنا كنديا ضمن قائمة حظر الدخول، من بينهم حكام أقاليم وعسكريون ورؤساء شركات، وذلك رداً على العقوبات المعادية لروسيا... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T14:42+0000
2022-09-22T14:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار كندا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الخميس: "رداً على العقوبات المعادية لروسيا، التي يفرضها نظام جاستين ترودو، من حين لآخر، والتي طالت حتى اليوم ممثلي السلطات على مختلف المستويات، بما في ذلك، ممثلين إقليميين وصحفيين ونشطاء ثقافيين ومواطنين عاديين، فقد تقرر حظر دخول 87 مواطنا كنديا إلى الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "مع الأخذ في الاعتبار أنه من المرجح توسيع قائمة العقوبات الكندية، فإن الجانب الروسي سيعلن عن "إدراج" جديد للمواطنين الكنديين (في قائمة العقوبات) على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، عن إدراج 55 مواطناً كندياً في "قائمة الحظر"، رداً على العقوبات المفروضة على روسيا.يذكر في هذا الصدد أن كندا، فرضت عقوبات كثيرة مست سياسيين وعسكريين وشركات روسية، بما فيها وحظر عدد من الشخصيات من دخول كندا، الشيء الذي ردت عليه روسيا بشكل مماثل.
https://sputnikarabic.ae/20220831/روسيا-تفرض-عقوبات-على-55-من-كبار-المسؤولين-الكنديين--1067111475.html
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روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار كندا
روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار كندا

روسيا تفرض عقوبات على 87 مواطنا كنديا وتتوعد بالمزيد حال فرض عقوبات جديدة ضد مواطنيها

14:42 GMT 22.09.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Sputnik . wasim suliman
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، إدراج 87 مواطنا كنديا ضمن قائمة حظر الدخول، من بينهم حكام أقاليم وعسكريون ورؤساء شركات، وذلك رداً على العقوبات المعادية لروسيا التي فرضتها الحكومة الكندية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الخميس: "رداً على العقوبات المعادية لروسيا، التي يفرضها نظام جاستين ترودو، من حين لآخر، والتي طالت حتى اليوم ممثلي السلطات على مختلف المستويات، بما في ذلك، ممثلين إقليميين وصحفيين ونشطاء ثقافيين ومواطنين عاديين، فقد تقرر حظر دخول 87 مواطنا كنديا إلى الأراضي الروسية".
وأشار البيان إلى أنه من بين المحظور دخولهم إلى روسيا رؤساء أقاليم، وعسكريون ورؤساء شركات "يقومون بتزويد نظام النازيين الجدد في كييف بالأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج".
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا تفرض عقوبات على 55 من كبار المسؤولين الكنديين
31 أغسطس, 16:59 GMT
وأضاف البيان: "مع الأخذ في الاعتبار أنه من المرجح توسيع قائمة العقوبات الكندية، فإن الجانب الروسي سيعلن عن "إدراج" جديد للمواطنين الكنديين (في قائمة العقوبات) على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".
هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، عن إدراج 55 مواطناً كندياً في "قائمة الحظر"، رداً على العقوبات المفروضة على روسيا.
يذكر في هذا الصدد أن كندا، فرضت عقوبات كثيرة مست سياسيين وعسكريين وشركات روسية، بما فيها وحظر عدد من الشخصيات من دخول كندا، الشيء الذي ردت عليه روسيا بشكل مماثل.
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Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:37 GMT
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