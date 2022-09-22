https://sputnikarabic.ae/20220922/زاخاروفا-تتهم-بايدن-باقتباس-كلام-بوتين-بشكل-كاذب-1068079710.html

زاخاروفا تتهم بايدن باقتباس كلام بوتين بشكل كاذب

زاخاروفا تتهم بايدن باقتباس كلام بوتين بشكل كاذب

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا الاقتباس الكاذب للرئيس الأمريكي جو بايدن من كلمات فلاديمير بوتين بشأن "التهديد النووي" بأنه "غير لائق". 22.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-22T08:27+0000

2022-09-22T08:27+0000

2022-09-22T08:27+0000

روسيا

جو بايدن

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وأوضحت الدبلوماسية على "قناة سولوفيوف": "أما بالنسبة لخطاب رئيس الولايات المتحدة، فأنا أعتبر أنه بدأ بطريقة غير لائقة على الإطلاق. غير لائق ليس لأن ليس لديهم ما يفعلونه أو ليس لديهم الحق في مس دول أخرى. بل لأنه بدأ باقتباس خاطئ لكلمات بوتين. كما نفعل دائمًا، بدأنا في التحقق مرة أخرى من كلام بايدن. قال بايدن ذلك بالضبط، لكن رئيس روسيا لم يقل ذلك".وشددت زاخاروفا على أن الرئيس الأمريكي "عزز ما تتناقله وسائل الإعلام الأمريكية".وخلصت إلى أن "هذا رابط دعائي مطبق يتم فرضه على الجمهور والرأي العام على عكس ما قيل بالفعل".في الليلة السابقة، قال بايدن، متحدثًا من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الرئيس الروسي هدد علنًا باستخدام الأسلحة النووية، وبالتالي تتجاهل موسكو نظام منع الانتشار.جاء هذا البيان بعد ساعات قليلة من خطاب بوتين للمواطنين، والذي قال فيه إن الغرب قد تجاوز كل الخطوط في الخطاب المعادي لروسيا، وأن التهديدات المستمرة يتم توجيهها إلى روسيا. وشدد الرئيس على أن الغرب يستخدم الابتزاز النووي. وذكّر بوتين الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو بأن روسيا متفوقة في بعض النواحي على المعدات العسكرية الأجنبية، وحذر أولئك الذين يحاولون تهديد بلادنا بالأسلحة النووية من أن "الرياح قد تنقلب في اتجاههم".

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روسيا, جو بايدن