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زعيم صرب البوسنة: انضمام البوسنة والهرسك إلى الناتو مستحيل
زعيم صرب البوسنة: انضمام البوسنة والهرسك إلى الناتو مستحيل
أعلن زعيم صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، اليوم الخميس، أن انضمام البوسنة والهرسك إلى الناتو أمر مستحيل، وستعترض جمهورية صربيا على ذلك. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T07:15+0000
2022-09-22T07:15+0000
صربيا
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وقال دوديك لوكالة "سبوتنيك": "الشعب الصربي وجمهورية صربيا لا يؤيدان انضمام (البوسنة والهرسك) إلى الناتو، وهذا هو موقفنا الدائم، رغم كل الأحداث على الساحة العالمية والضغوط والعوامل المختلفة، التي تدفع باتجاه مثل هذا القرار للانضمام إلى الناتو" .وأشار دوديك إلى أن لشعب جمهورية صربيا قراره الخاص بشأن هذه المسألة، بما في ذلك قرار برلمان جمهورية صربيا، الذي يستحيل بموجبه الانضمام إلى الناتو.وشدد السياسي على أنه "على الأقل يجب أن يمر هذا الإجراء بخطوات معينة في البرلمان، وأنا متأكد من أن مثل هذا القرار لن يمر في البرلمان، وبالتالي فإن وجودنا في الناتو في المستقبل أمر مستحيل تمامًا".واعترفت روسيا الاتحادية باستقلال البوسنة والهرسك في 27 نيسان/أبريل 1992. وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 26 كانون الأول/ديسمبر 1996.
صربيا
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صربيا
صربيا

زعيم صرب البوسنة: انضمام البوسنة والهرسك إلى الناتو مستحيل

07:15 GMT 22.09.2022
© Sputnik . Dejan Simicميلوراد دوديك
ميلوراد دوديك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Sputnik . Dejan Simic
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أعلن زعيم صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، اليوم الخميس، أن انضمام البوسنة والهرسك إلى الناتو أمر مستحيل، وستعترض جمهورية صربيا على ذلك.
وقال دوديك لوكالة "سبوتنيك": "الشعب الصربي وجمهورية صربيا لا يؤيدان انضمام (البوسنة والهرسك) إلى الناتو، وهذا هو موقفنا الدائم، رغم كل الأحداث على الساحة العالمية والضغوط والعوامل المختلفة، التي تدفع باتجاه مثل هذا القرار للانضمام إلى الناتو" .

وأشار دوديك إلى أن لشعب جمهورية صربيا قراره الخاص بشأن هذه المسألة، بما في ذلك قرار برلمان جمهورية صربيا، الذي يستحيل بموجبه الانضمام إلى الناتو.

وشدد السياسي على أنه "على الأقل يجب أن يمر هذا الإجراء بخطوات معينة في البرلمان، وأنا متأكد من أن مثل هذا القرار لن يمر في البرلمان، وبالتالي فإن وجودنا في الناتو في المستقبل أمر مستحيل تمامًا".

واعترفت روسيا الاتحادية باستقلال البوسنة والهرسك في 27 نيسان/أبريل 1992. وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 26 كانون الأول/ديسمبر 1996.
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