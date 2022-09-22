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https://sputnikarabic.ae/20220922/سيناتور-أمريكي-بايدن-سبب-لنا-إحراجا-دبلوماسيا-ولا-يعي-ما-يدور-حوله-1068101961.html
سيناتور أمريكي: بايدن سبب لنا "إحراجا دبلوماسيا" و"لا يعي" ما يدور حوله
سيناتور أمريكي: بايدن سبب لنا "إحراجا دبلوماسيا" و"لا يعي" ما يدور حوله
قال عضو الكونغرس الجمهوري، جيم جوردان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قاد البلاد إلى "وصمة عار" في السياسة الخارجية والمشاكل الاقتصادية. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T15:26+0000
2022-09-22T15:26+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب جوردان على "تويتر": "أمريكا جو بايدن تشهد تضخمًا قياسيًا، وتفش للجرائم، ورقما قياسيا للهجرة غير الشرعية".واعتبر جوردان أنه في عهد بايدن شهدت أمريكا "إهانات للسياسة الخارجية، وغض النظر عن مدفوعات الدراسة لطلاب طبقة النخبة، وتسيّب في وزارة العدل، وأزمة في سلسلة التوريد".كما وصف جوردان بايدن بأنه "لا يعي بما يجري حوله".
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية

سيناتور أمريكي: بايدن سبب لنا "إحراجا دبلوماسيا" و"لا يعي" ما يدور حوله

15:26 GMT 22.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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قال عضو الكونغرس الجمهوري، جيم جوردان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قاد البلاد إلى "وصمة عار" في السياسة الخارجية والمشاكل الاقتصادية.
وكتب جوردان على "تويتر": "أمريكا جو بايدن تشهد تضخمًا قياسيًا، وتفش للجرائم، ورقما قياسيا للهجرة غير الشرعية".
واعتبر جوردان أنه في عهد بايدن شهدت أمريكا "إهانات للسياسة الخارجية، وغض النظر عن مدفوعات الدراسة لطلاب طبقة النخبة، وتسيّب في وزارة العدل، وأزمة في سلسلة التوريد".

واجهت البلاد مليوني أجنبي غير شرعي على الحدود الجنوبية في السنة المالية 2022، هذا أكثر من عدد سكان أوستن وتكساس وكولومبوس في ولاية أوهايو مجتمعين.

كما وصف جوردان بايدن بأنه "لا يعي بما يجري حوله".
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