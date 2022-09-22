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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220922/صحيفة-الغرب-متردد-في-تزويد-أوكرانيا-بدبابات-ثقيلة-1068115428.html
صحيفة: الغرب متردد في تزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة
صحيفة: الغرب متردد في تزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة
يتردد الغرب بشكل جماعي في تزويد أوكرانيا بدبابات "إم 1 أبرامز" و"ليوبارد" الأمريكية والألمانية، بسبب الاختلافات التشغيلية التي تتطلب التدريب والمسائل... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T21:42+0000
2022-09-22T21:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن- سبوتنيك. وذكر التقرير نقلا عن 7 مصادر على دراية بالأمر: "في الوقت الذي تواصل فيه أوكرانيا هجومها في خاركوف، وبالنظر إلى دعوة الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة للتعبئة الجزئية للقوات المسلحة في البلاد، تحث كييف الدول الغربية على تزويدها بدبابات أمريكية وألماني ثقيلة".وأضاف التقرير أن التردد يرجع إلى مسائل تشغيلية ولوجستية، حيث تعتاد القوات الأوكرانية تشغيل دبابات الحقبة السوفيتية، لكن دبابات القتال الغربية تستخدم تقنيات مختلفة وتتطلب صيانة مناسبة.ونقل التقرير عن الجنرال المتقاعد بن هودجز قوله إن الدبابات الغربية ستعمل على تطوير القدرات المسلحة في كييف لأنها يمكن أن تضرب من نطاقات أبعد وتتراجع قبل أن ترد أي قوات.في الأشهر الماضية، قامت دول، كثير منها من حلف وارسو السابق والتي لا تزال تمتلك ترسانات عسكرية من الحقبة السوفيتية، بتسليم المعدات إلى أوكرانيا. أرسلت بولندا 250 دبابة "تي 72" مقابل 250 دبابة "إم 1". كما ساهمت دول أخرى مثل بلغاريا، ورومانيا، وجمهورية التشيك.يتصادم الغرب وأوكرانيا بانتظام بشأن ما تعتبره كييف مساعدة عسكرية "غير كافية" في ظل العملية العسكرية الخاصة لروسيا. رفضت العديد من الدول الأوروبية تقديم أنواع معينة من المركبات والأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا.وقع الرئيس فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، على أمر باستدعاء 300 ألف جندي احتياطي. ردا على خطاب بوتين، تعهدت الدول الأوروبية بمواصلة دعم أوكرانيا، وتعهد بعضها بزيادة مساعداتها العسكرية لكييف.وأكد بوتين أن الغرب تجاوز كل الخطوط، وأن السياسيين غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا.وقال إن جميع وسائل التدمير، بما في ذلك الأسلحة النووية، ستستخدم في حالة تهديد وحدة أراضي روسيا، وهذه ليست مجرد خدعة. كما خاطب الرئيس أولئك الذين يحاولون ابتزاز الاتحاد الروسي بالأسلحة النووية قائلا: "حركة الرياح يمكن أن تتحول نحوهم".حذرت روسيا باستمرار من مخاطر تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وسبق أن أرسلت مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220922/البنتاغون-التصريحات-الروسية-لن-تؤثر-على-تعاوننا-مع-الحلفاء-لمساعدة-أوكرانيا-1068112891.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

صحيفة: الغرب متردد في تزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة

21:42 GMT 22.09.2022
© AP Photo / Michael Sohnدبابة "ليوبارد 2"
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Michael Sohn
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يتردد الغرب بشكل جماعي في تزويد أوكرانيا بدبابات "إم 1 أبرامز" و"ليوبارد" الأمريكية والألمانية، بسبب الاختلافات التشغيلية التي تتطلب التدريب والمسائل اللوجستية، حسبما أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.
واشنطن- سبوتنيك. وذكر التقرير نقلا عن 7 مصادر على دراية بالأمر: "في الوقت الذي تواصل فيه أوكرانيا هجومها في خاركوف، وبالنظر إلى دعوة الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة للتعبئة الجزئية للقوات المسلحة في البلاد، تحث كييف الدول الغربية على تزويدها بدبابات أمريكية وألماني ثقيلة".
وأضاف التقرير أن التردد يرجع إلى مسائل تشغيلية ولوجستية، حيث تعتاد القوات الأوكرانية تشغيل دبابات الحقبة السوفيتية، لكن دبابات القتال الغربية تستخدم تقنيات مختلفة وتتطلب صيانة مناسبة.
ونقل التقرير عن الجنرال المتقاعد بن هودجز قوله إن الدبابات الغربية ستعمل على تطوير القدرات المسلحة في كييف لأنها يمكن أن تضرب من نطاقات أبعد وتتراجع قبل أن ترد أي قوات.
في الأشهر الماضية، قامت دول، كثير منها من حلف وارسو السابق والتي لا تزال تمتلك ترسانات عسكرية من الحقبة السوفيتية، بتسليم المعدات إلى أوكرانيا. أرسلت بولندا 250 دبابة "تي 72" مقابل 250 دبابة "إم 1". كما ساهمت دول أخرى مثل بلغاريا، ورومانيا، وجمهورية التشيك.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
البنتاغون: التصريحات الروسية لن تؤثر على تعاوننا مع الحلفاء لمساعدة أوكرانيا
19:51 GMT
يتصادم الغرب وأوكرانيا بانتظام بشأن ما تعتبره كييف مساعدة عسكرية "غير كافية" في ظل العملية العسكرية الخاصة لروسيا. رفضت العديد من الدول الأوروبية تقديم أنواع معينة من المركبات والأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا.
وقع الرئيس فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، على أمر باستدعاء 300 ألف جندي احتياطي. ردا على خطاب بوتين، تعهدت الدول الأوروبية بمواصلة دعم أوكرانيا، وتعهد بعضها بزيادة مساعداتها العسكرية لكييف.
وأكد بوتين أن الغرب تجاوز كل الخطوط، وأن السياسيين غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا.
وقال إن جميع وسائل التدمير، بما في ذلك الأسلحة النووية، ستستخدم في حالة تهديد وحدة أراضي روسيا، وهذه ليست مجرد خدعة. كما خاطب الرئيس أولئك الذين يحاولون ابتزاز الاتحاد الروسي بالأسلحة النووية قائلا: "حركة الرياح يمكن أن تتحول نحوهم".
حذرت روسيا باستمرار من مخاطر تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وسبق أن أرسلت مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
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Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:37 GMT
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