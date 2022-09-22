https://sputnikarabic.ae/20220922/عطل-يضرب-إنستغرام-ويصيب-الآلاف-والموقع-يصدر-بيانا-1068109177.html
عطل يضرب "إنستغرام" ويصيب الآلاف... والموقع يصدر بيانا
عطل يضرب "إنستغرام" ويصيب الآلاف... والموقع يصدر بيانا
تعرض موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" الذي تملكه شركة "ميتا" (أنشطة شركة "ميتا" محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة)، مساء اليوم الخميس، لعطل تأثر به... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T18:18+0000
2022-09-22T18:18+0000
2022-09-22T21:34+0000
مجتمع
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وذكر موقع رصد الأعطال على المواقع الإلكترونية "داون ديتيكتور" أن ما يقرب من 19000 مستخدم واجه مشكلة في الوصول إلى "إنستغرام".وجاء أكبر عدد من الشكاوى بشأن منصة التواصل الاجتماعي من داخل أمريكا، بأكثر من 15 ألف رسالة، كما تم تسجيل عدد كبير من الشكاوى الواردة من كندا وإسبانيا واليونان وبريطانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا والنرويج.وفي أول رد منه على العطل، قالت منصة "إنستغرام" في بيان لها إنها "على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى "إنستغرام"، وأنه يعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن".ويشكو غالبية المستخدمين من وجود مشاكل في كلا التطبيق والموقع، كذلك هناك أعطال عند تسجيل الدخول إلى حساباتهم، وعرض خلاصة الأخبار.وسبق أن تعرضت منصات شركة "ميتا" (أنشطة شركة "ميتا" محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) وهي "إنستغرام" و"فيسبوك" و"واتسآب" لأعطال تقنية على مستوى العالم.ويزيد عدد مستخدمي "إنستغرام" في العالم عن مليار مستخدم، بينهم 500 مليون مستخدم نشط يوميا، وأكثر من 200 مليون حساب أعمال تمثل علامات تجارية ومشروعات مختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20220919/كاميرا-آيفون-14-برو-الجديد-تهتز-بعد-استخدام-تطبيقات-تيك-توك-وإنستغرام-فيديو-1067938668.html
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مجتمع
عطل يضرب "إنستغرام" ويصيب الآلاف... والموقع يصدر بيانا
18:18 GMT 22.09.2022 (تم التحديث: 21:34 GMT 22.09.2022) تابعنا عبر
تعرض موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" الذي تملكه شركة "ميتا" (أنشطة شركة "ميتا" محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة)، مساء اليوم الخميس، لعطل تأثر به الآلاف من مستخدميه.
وذكر موقع
رصد الأعطال على المواقع الإلكترونية "داون ديتيكتور" أن ما يقرب من 19000 مستخدم واجه مشكلة في الوصول إلى "إنستغرام".
وجاء أكبر عدد من الشكاوى بشأن منصة التواصل الاجتماعي من داخل أمريكا، بأكثر من 15 ألف رسالة، كما تم تسجيل عدد كبير من الشكاوى الواردة من كندا وإسبانيا واليونان وبريطانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا والنرويج.
وفي أول رد منه على العطل، قالت منصة "إنستغرام" في بيان لها إنها "على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى "إنستغرام"، وأنه يعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن".
ويشكو غالبية المستخدمين من وجود مشاكل في كلا التطبيق والموقع، كذلك هناك أعطال عند تسجيل الدخول إلى حساباتهم، وعرض خلاصة الأخبار.
وسبق أن تعرضت منصات شركة "ميتا" (أنشطة شركة "ميتا" محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) وهي "إنستغرام" و"فيسبوك" و"واتسآب" لأعطال تقنية على مستوى العالم.
ويزيد عدد مستخدمي "إنستغرام" في العالم عن مليار مستخدم، بينهم 500 مليون مستخدم نشط يوميا، وأكثر من 200 مليون حساب أعمال تمثل علامات تجارية ومشروعات مختلفة.