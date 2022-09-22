https://sputnikarabic.ae/20220922/فيدرير-يخوض-المباراة-الأخيرة-له-في-التنس-مع-نادال-في-كأس-لافير-1068103305.html
فيدرير يخوض المباراة الأخيرة له في التنس مع نادال ضمن كأس "لافير"
فيدرير يخوض المباراة الأخيرة له في التنس مع نادال ضمن كأس "لافير"
يخوص اللاعب السويسري، روجيه فيدرير، آخر مباراة رسمية له في مسيرته، يوم الغد الجمعة، أمام منافسه الإسباني رافايل نادال، في فئة الزوجي ضمن المنتخب الأوروبي لكأس... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T15:58+0000
2022-09-22T15:58+0000
2022-09-22T16:00+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الألمانية "د أ ب"، بأن فيدرر، الحائز على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وواحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق، كان أثار موجة عالمية من ردود الفعل العاطفية عندما أعلن الأسبوع الماضي أنه سيعتزل بعد مشاركته في كأس لافير المقررة هذا الأسبوع.ومن المقرر أن يواجه فيدرير نظيره نادال مع الأمريكيين جاك ستوك وفرنسيس تيافو مساء الجمعة، وذلك قبل أن يسدل السويسري الستار على مسيرة مظفرة بعمر الحادية والأربعين.وكان فيدرر، قال في بيان نشره عبر حسابه في موقع "تويتر"، مرفقا به رسالة صوتية: "إلى عائلتي في لعبة التنس والجميع، من بين كل الهدايا التي قدمتها لي التنس على مر السنين، كان أكبرها هو الأشخاص الذين قابلتهم على طول الطريق: أصدقائي ومنافسيني، والأهم من ذلك، المشجعون الذين منحوا الرياضة حياتها".وفقا لفيدرير البالغ من العمر 41 عامًا، لم تعد الصحة تسمح له بالأداء على نفس المستوى.
https://sputnikarabic.ae/20220915/فيدرير-سأعتزل-الشهر-الجاري-الصحة-لم-تعد-تسمح-بتقديم-نفس-المستوى-1067793191.html
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منوعات
فيدرير يخوض المباراة الأخيرة له في التنس مع نادال ضمن كأس "لافير"
15:58 GMT 22.09.2022 (تم التحديث: 16:00 GMT 22.09.2022) تابعنا عبر
يخوص اللاعب السويسري، روجيه فيدرير، آخر مباراة رسمية له في مسيرته، يوم الغد الجمعة، أمام منافسه الإسباني رافايل نادال، في فئة الزوجي ضمن المنتخب الأوروبي لكأس "لافير" في كرة المضرب.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية "د أ ب"، بأن فيدرر، الحائز على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وواحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق، كان أثار موجة عالمية من ردود الفعل العاطفية عندما أعلن الأسبوع الماضي أنه سيعتزل بعد مشاركته في كأس لافير المقررة هذا الأسبوع.
ومن المقرر أن يواجه فيدرير نظيره نادال مع الأمريكيين جاك ستوك وفرنسيس تيافو مساء الجمعة، وذلك قبل أن يسدل السويسري الستار على مسيرة مظفرة بعمر الحادية والأربعين.
وكان فيدرر، قال في بيان نشره عبر حسابه في موقع "تويتر"، مرفقا به رسالة صوتية: "إلى عائلتي في لعبة التنس والجميع، من بين كل الهدايا التي قدمتها لي التنس على مر السنين، كان أكبرها هو الأشخاص الذين قابلتهم على طول الطريق: أصدقائي ومنافسيني، والأهم من ذلك، المشجعون الذين منحوا الرياضة حياتها".
وفقا لفيدرير البالغ من العمر 41 عامًا، لم تعد الصحة تسمح له بالأداء على نفس المستوى.