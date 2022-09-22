https://sputnikarabic.ae/20220922/في-تونس-سائقو-التاكسي-يعلقون-إضرابهم-بعد-تعهد-من-وزير-النقل-بجلسة-معهم-نهاية-سبتمبر-1068088084.html
في تونس... سائقو التاكسي يعلقون إضرابهم بعد تعهد من وزير النقل بجلسة معهم نهاية سبتمبر
في تونس... سائقو التاكسي يعلقون إضرابهم بعد تعهد من وزير النقل بجلسة معهم نهاية سبتمبر
علق سائقو التاكسي في تونس إضرابهم الذي طالبوا من خلاله بزيادة التعريفة الخاصة بهم. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T11:10+0000
2022-09-22T11:10+0000
2022-09-22T11:10+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب تصريحات له، نقلها موقع "نسمة" التونسي، أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، فوزي الخبوشي، أن الاتحاد علق الإضراب، مشيرا إلى أنه نجح بنسبة 80 أو 90%.وفيما شدد الخبوشي على أن "الاتحاد لن يتنازل عن حقوقه المشروعة"، أشار إلى أن الإضراب يأتي "في إطار مطالبتهم بحقوق مشروعة في ظل غلاء سعر قطع الغيار والارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات".وكان سائقو سيارات التاكسي قد أضربوا عن العمل في جميع أنحاء تونس، مطالبين بزيادة التعريفة، تزامنا مع الزيادة في أسعار المحروقات من 540 مليم إلى 1200 مليم.طالع أيضا: تونس تقترب من اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل
https://sputnikarabic.ae/20220921/موجة-غضب-في-تونس-بسبب-زيادة-أسعار-المحروقات--1068066304.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
في تونس... سائقو التاكسي يعلقون إضرابهم بعد تعهد من وزير النقل بجلسة معهم نهاية سبتمبر
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علق سائقو التاكسي في تونس إضرابهم الذي طالبوا من خلاله بزيادة التعريفة الخاصة بهم.
وحسب تصريحات له
، نقلها موقع "نسمة" التونسي، أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، فوزي الخبوشي، أن الاتحاد علق الإضراب، مشيرا إلى أنه نجح بنسبة 80 أو 90%.
وفيما شدد الخبوشي على أن "الاتحاد لن يتنازل عن حقوقه المشروعة"، أشار إلى أن الإضراب يأتي "في إطار مطالبتهم بحقوق مشروعة في ظل غلاء سعر قطع الغيار والارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات".
وكشف الخبوشي عن سبب تعليق الإضراب، مؤكدا أن وزير النقل التونسي تعهد بجلسة مع جميع الأطراف المهنية في الـ30 من سبتمبرالجاري.
وكان سائقو سيارات التاكسي قد أضربوا عن العمل في جميع أنحاء تونس، مطالبين بزيادة التعريفة، تزامنا مع الزيادة في أسعار المحروقات من 540 مليم إلى 1200 مليم.