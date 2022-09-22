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https://sputnikarabic.ae/20220922/في-حدث-أمني-خطير-فلسطيني-يحاول-اقتحام-مطار-بن-غوريون-وتأخير-جميع-الرحلات-الجوية-1068083407.html
في حدث أمني خطير… فلسطيني يحاول اقتحام مطار بن غوريون وتأخير جميع الرحلات الجوية
في حدث أمني خطير… فلسطيني يحاول اقتحام مطار بن غوريون وتأخير جميع الرحلات الجوية
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، النقاب عن حادث أمني خطير يقضي بمحاولة اقتحام فلسطيني مطار بن غوريون الإسرائيلي. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T09:54+0000
2022-09-22T09:54+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن فلسطيني حاول دهس حارس أمني إسرائيلي على حاجز أو مدخل مطار بن غوريون في مدينة تل أبيب الإسرائيلية.وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه في ساعة مبكرة من فجر اليوم حاول فلسطيني في الثلاثينيات من عمره اقتحام أحد الحواجز المنصوبة أمام المدخل الرئيسي للمطار من شارع رقم واحد، حيث حاول دهس حارس، ولكن الأخير أطلق عليه النار، ما أدى إلى إغلاق جميع مداخل المطار ليلة الأربعاء.ونجحت الشرطة الإسرائيلية في اعتقال الفلسطيني وهو من مدينة رام الله في الضفة الغربية، على خلفية محاولته اقتحام مطار بن غوريون الدولي، من خلال سيارة مسروقة.وأشارت القناة العبرية إلى أن واقعة الاقتحام تلك تسببت في إغلاق المداخل والمخارج وصالات المغادرة في المطار الإسرائيلي الدولي، خلال عملية الاعتقال، وهو ما أدى إلى تأخير جميع الرحلات المجدولة اليوم الخميس، في أحد أكثر الأيام ازدحاما في المطار، والذي يشهد حركة نحو 94 ألف مسافر.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

في حدث أمني خطير… فلسطيني يحاول اقتحام مطار بن غوريون وتأخير جميع الرحلات الجوية

09:54 GMT 22.09.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZوصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار "بن غوريون" الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020
وصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار بن غوريون الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، النقاب عن حادث أمني خطير يقضي بمحاولة اقتحام فلسطيني مطار بن غوريون الإسرائيلي.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن فلسطيني حاول دهس حارس أمني إسرائيلي على حاجز أو مدخل مطار بن غوريون في مدينة تل أبيب الإسرائيلية.
وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه في ساعة مبكرة من فجر اليوم حاول فلسطيني في الثلاثينيات من عمره اقتحام أحد الحواجز المنصوبة أمام المدخل الرئيسي للمطار من شارع رقم واحد، حيث حاول دهس حارس، ولكن الأخير أطلق عليه النار، ما أدى إلى إغلاق جميع مداخل المطار ليلة الأربعاء.
ونجحت الشرطة الإسرائيلية في اعتقال الفلسطيني وهو من مدينة رام الله في الضفة الغربية، على خلفية محاولته اقتحام مطار بن غوريون الدولي، من خلال سيارة مسروقة.
وأشارت القناة العبرية إلى أن واقعة الاقتحام تلك تسببت في إغلاق المداخل والمخارج وصالات المغادرة في المطار الإسرائيلي الدولي، خلال عملية الاعتقال، وهو ما أدى إلى تأخير جميع الرحلات المجدولة اليوم الخميس، في أحد أكثر الأيام ازدحاما في المطار، والذي يشهد حركة نحو 94 ألف مسافر.
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