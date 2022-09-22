https://sputnikarabic.ae/20220922/قبل-45-يوما-من-انطلاق-كوب-27-في-مصر-غوتيريش-يوجه-رسالة-إلى-زعماء-العالم-1068073545.html
قبل 45 يوما من انطلاق "كوب 27" في مصر... غوتيريش يوجه رسالة إلى زعماء العالم
قبل 45 يوما من انطلاق "كوب 27" في مصر... غوتيريش يوجه رسالة إلى زعماء العالم
وجّه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى زعماء العالم بشأن التغيرات المناخية، وذلك قبل أسابيع من انطلاق مؤتمر التغير المناخي "كوب 27"، الذي... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T06:42+0000
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2022-09-22T06:42+0000
العالم
مصر
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جاء ذلك في تدوينة على "تويتر"، اليوم الخميس، بدأها بسؤال عن حجم الخسائر التي يمكن أن تحدث في العالم بسبب التغيرات المناخية.وقال غوتيريش: "بقي 45 يوما على انطلاق مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27)".وتابع: "خلال مشاركتنا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوجه رسالة إلى زعماء العالم بأن يمتلكوا الشجاعة التي تمكنهم من دعم إجراءات حاسمة يحتاجها العالم لمواجهة آثار التغيرات المناخية".ودعا أمين عام الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات يمكنها أن تسهم في تخفيف آثار التغيرات المناخية وتمويل جهود التصدي لها، إضافة إلى دعم الوسائل الممكنة التي يمكنها أن تسهم في تعويض الخسائر الناتجة عنها.ومن المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، حسبما ذكر الموقع الرسمي للحكومة المصرية.
https://sputnikarabic.ae/20210702/وزير-الري-المصري-نحن-من-أكثر-دول-العالم-تأثرا-بالتغيرات-المناخية-1049440575.html
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العالم, مصر
قبل 45 يوما من انطلاق "كوب 27" في مصر... غوتيريش يوجه رسالة إلى زعماء العالم
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وجّه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى زعماء العالم بشأن التغيرات المناخية، وذلك قبل أسابيع من انطلاق مؤتمر التغير المناخي "كوب 27"، الذي تستضيفه مصر.
جاء ذلك في تدوينة على "تويتر"، اليوم الخميس، بدأها بسؤال عن حجم الخسائر التي يمكن أن تحدث في العالم بسبب التغيرات المناخية.
وقال غوتيريش: "بقي 45 يوما على انطلاق مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27)".
وتابع: "خلال مشاركتنا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوجه رسالة إلى زعماء العالم بأن يمتلكوا الشجاعة التي تمكنهم من دعم إجراءات حاسمة يحتاجها العالم لمواجهة آثار التغيرات المناخية
".
ودعا أمين عام الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات يمكنها أن تسهم في تخفيف آثار التغيرات المناخية
وتمويل جهود التصدي لها، إضافة إلى دعم الوسائل الممكنة التي يمكنها أن تسهم في تعويض الخسائر الناتجة عنها.
ومن المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة
الإطارية حول تغير المناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، حسبما ذكر الموقع الرسمي للحكومة المصرية.