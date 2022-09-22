https://sputnikarabic.ae/20220922/قطر-تعلن-موعد-افتتاح-المرحلة-الثانية-لتوسعة-مطار-حمد-الدولي-1068105499.html
قطر تعلن موعد افتتاح المرحلة الثانية لتوسعة مطار حمد الدولي
قطر تعلن موعد افتتاح المرحلة الثانية لتوسعة مطار حمد الدولي
كشف الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، عن موعد افتتاح المرحلة الثانية لتوسعة مطار حمد الدولي. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T16:36+0000
2022-09-22T16:36+0000
2022-09-22T16:36+0000
أخبار قطر اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102000/66/1020006688_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_25637aaa60528a4803bbe72476ad23e3.jpg
وقال الباكر في تصريحات لموقع "سي إن بي سي عربية" إن الافتتاح سيكون في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم لخدمة ضيوف المونديال.وذكر الباكر أن بلاده توافقت مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تشجيع رحلات اليوم الواحد لنقل المشجعين خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر في نوفمبر/ تشرين الأول.وقبل أشهر حصل مطار حمد الدولي في قطر على لقب أفضل مطار في العالم للعام الثاني على التوالي خلال تصويت جوائز "سكاي تراكس".تفوق مطار حمد على العديد من المطارات الدولية وأبرزها مطارات ميونيخ وسنغافورة وطوكيو وإسطنبول.
https://sputnikarabic.ae/20220921/قطر-تعلن-تعليق-دخول-جميع-الزوار-إلى-منافذ-الدولة-اعتبارا-من-1-نوفمبر-المقبل-1068043306.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102000/66/1020006688_203:0:1104:676_1920x0_80_0_0_eda6cb894933de04ce3491529467abea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم
قطر تعلن موعد افتتاح المرحلة الثانية لتوسعة مطار حمد الدولي
تابعنا عبر
كشف الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، عن موعد افتتاح المرحلة الثانية لتوسعة مطار حمد الدولي.
وقال الباكر في تصريحات لموقع "سي إن بي سي عربية"
إن الافتتاح سيكون في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم لخدمة ضيوف المونديال.
وذكر الباكر أن بلاده توافقت مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تشجيع رحلات اليوم الواحد لنقل المشجعين خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر في نوفمبر/ تشرين الأول.
وقبل أشهر حصل مطار حمد الدولي
في قطر على لقب أفضل مطار في العالم للعام الثاني على التوالي خلال تصويت جوائز "سكاي تراكس".
تفوق مطار حمد على العديد من المطارات الدولية وأبرزها مطارات ميونيخ وسنغافورة وطوكيو وإسطنبول.