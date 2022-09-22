https://sputnikarabic.ae/20220922/قطر-تعلن-موعد-افتتاح-المرحلة-الثانية-لتوسعة-مطار-حمد-الدولي-1068105499.html

قطر تعلن موعد افتتاح المرحلة الثانية لتوسعة مطار حمد الدولي

قطر تعلن موعد افتتاح المرحلة الثانية لتوسعة مطار حمد الدولي

كشف الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، عن موعد افتتاح المرحلة الثانية لتوسعة مطار حمد الدولي. 22.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-22T16:36+0000

2022-09-22T16:36+0000

2022-09-22T16:36+0000

أخبار قطر اليوم

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وقال الباكر في تصريحات لموقع "سي إن بي سي عربية" إن الافتتاح سيكون في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم لخدمة ضيوف المونديال.وذكر الباكر أن بلاده توافقت مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تشجيع رحلات اليوم الواحد لنقل المشجعين خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر في نوفمبر/ تشرين الأول.وقبل أشهر حصل مطار حمد الدولي في قطر على لقب أفضل مطار في العالم للعام الثاني على التوالي خلال تصويت جوائز "سكاي تراكس".تفوق مطار حمد على العديد من المطارات الدولية وأبرزها مطارات ميونيخ وسنغافورة وطوكيو وإسطنبول.

https://sputnikarabic.ae/20220921/قطر-تعلن-تعليق-دخول-جميع-الزوار-إلى-منافذ-الدولة-اعتبارا-من-1-نوفمبر-المقبل-1068043306.html

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أخبار قطر اليوم