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قطر تعلن موعد افتتاح المرحلة الثانية لتوسعة مطار حمد الدولي
قطر تعلن موعد افتتاح المرحلة الثانية لتوسعة مطار حمد الدولي
كشف الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، عن موعد افتتاح المرحلة الثانية لتوسعة مطار حمد الدولي. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T16:36+0000
2022-09-22T16:36+0000
أخبار قطر اليوم
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وقال الباكر في تصريحات لموقع "سي إن بي سي عربية" إن الافتتاح سيكون في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم لخدمة ضيوف المونديال.وذكر الباكر أن بلاده توافقت مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تشجيع رحلات اليوم الواحد لنقل المشجعين خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر في نوفمبر/ تشرين الأول.وقبل أشهر حصل مطار حمد الدولي في قطر على لقب أفضل مطار في العالم للعام الثاني على التوالي خلال تصويت جوائز "سكاي تراكس".تفوق مطار حمد على العديد من المطارات الدولية وأبرزها مطارات ميونيخ وسنغافورة وطوكيو وإسطنبول.
https://sputnikarabic.ae/20220921/قطر-تعلن-تعليق-دخول-جميع-الزوار-إلى-منافذ-الدولة-اعتبارا-من-1-نوفمبر-المقبل-1068043306.html
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أخبار قطر اليوم
أخبار قطر اليوم

قطر تعلن موعد افتتاح المرحلة الثانية لتوسعة مطار حمد الدولي

16:36 GMT 22.09.2022
© YouTube.comمطار حمد الدولي
مطار حمد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© YouTube.com
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كشف الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، عن موعد افتتاح المرحلة الثانية لتوسعة مطار حمد الدولي.
وقال الباكر في تصريحات لموقع "سي إن بي سي عربية" إن الافتتاح سيكون في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم لخدمة ضيوف المونديال.
قطر - الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
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أمس, 11:37 GMT
وذكر الباكر أن بلاده توافقت مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تشجيع رحلات اليوم الواحد لنقل المشجعين خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر في نوفمبر/ تشرين الأول.
وقبل أشهر حصل مطار حمد الدولي في قطر على لقب أفضل مطار في العالم للعام الثاني على التوالي خلال تصويت جوائز "سكاي تراكس".
تفوق مطار حمد على العديد من المطارات الدولية وأبرزها مطارات ميونيخ وسنغافورة وطوكيو وإسطنبول.
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