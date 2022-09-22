https://sputnikarabic.ae/20220922/كوبا-تدين-العقوبات-أحادية-الجانب-ضد-روسيا-والتدخل-في-شؤون-بيلاروس-1068072046.html
كوبا تدين العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا والتدخل في شؤون بيلاروس
كوبا تدين العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا والتدخل في شؤون بيلاروس
أعرب وزير خارجية كوبا، برونو رودريغيز باربليا، عن معارضته للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فضلا عن التدخل في... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T04:13+0000
2022-09-22T04:13+0000
2022-09-22T04:15+0000
روسيا
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مكسيكو- سبوتنيك. وقال باربليا، متحدثا في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "نحن نعارض التدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية بيلاروس، ونجدد مرة أخرى رفضنا للعقوبات أحادية الجانب المفروضة على روسيا".وأشار الوزير إلى أن كوبا تدعو لحلاً دبلوماسياً للنزاع في أوكرانيا يضمن الأمن والسيادة للجميع.يشار إلى أن أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد انطلقت في 13 سبتمبر الجاري، تحت شعار "الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم"، على أن تختتم أعمالها بجلسة عامة رفيعة المستوى في 26 من الشهر نفسه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
كوبا تدين العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا والتدخل في شؤون بيلاروس
04:13 GMT 22.09.2022 (تم التحديث: 04:15 GMT 22.09.2022) تابعنا عبر
أعرب وزير خارجية كوبا، برونو رودريغيز باربليا، عن معارضته للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فضلا عن التدخل في شؤون بيلاروس.
مكسيكو- سبوتنيك
. وقال باربليا، متحدثا في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "نحن نعارض التدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية بيلاروس، ونجدد مرة أخرى رفضنا للعقوبات أحادية الجانب المفروضة على روسيا".
وأشار الوزير إلى أن كوبا تدعو لحلاً دبلوماسياً للنزاع في أوكرانيا يضمن الأمن والسيادة للجميع.
يشار إلى أن أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد انطلقت في 13 سبتمبر الجاري، تحت شعار "الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم"، على أن تختتم أعمالها بجلسة عامة رفيعة المستوى في 26 من الشهر نفسه.