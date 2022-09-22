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https://sputnikarabic.ae/20220922/كوريا-الشمالية-تدين-نشر-واشنطن-للشائعات-لم-نزود-روسيا-أبدا-بأسلحة-أو-ذخيرة-1068071336.html
كوريا الشمالية تدين نشر واشنطن للشائعات: لم نزود روسيا أبدا بأسلحة أو ذخيرة
كوريا الشمالية تدين نشر واشنطن للشائعات: لم نزود روسيا أبدا بأسلحة أو ذخيرة
قال جيش كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إنه لم يُصدِّر أسلحة إلى روسيا أبدا ولا يخطط للقيام بذلك، رافضا مزاعم واشنطن بتجارة الأسلحة بين البلدين. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T00:35+0000
2022-09-22T00:35+0000
كوريا الشمالية
روسيا
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وقال نائب المدير العام للمكتب العام للمعدات في وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية (KCNA): "لم نصدر أسلحة أو ذخائر إلى روسيا من قبل ولن نخطط لتصديرها".وأضاف المسؤول: "ندين تصرفات الولايات المتحدة في نشر الشائعات دون تفكير ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لتحقيق هدفها السياسي والعسكري الأساسي".ومع ذلك، دافع المسؤول عن حق كوريا الشمالية في تطوير الأسلحة وتصديرها، وانتقاد قرارات مجلس الأمن ضد بيونغ يانغ.وقال المسؤول: "ليس فقط تطوير المعدات العسكرية وإنتاجها وحيازتها، ولكن أيضا تصديرها واستيرادها هي الحق القانوني الخاص بدولة ذات سيادة"، مضيفا: "لم نعترف أبدا بـ"العقوبات" غير القانونية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والذي تم إعداده من قبل الولايات المتحدة والدول التابعة لها".وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن روسيا ربما تكون بصدد شراء "ملايين الصواريخ وقذائف المدفعية" من كوريا الشمالية، مما ينتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية.
https://sputnikarabic.ae/20220919/كوريا-الجنوبية-تهدد-الشمالية-بـالرد-الساحق-إذا-حاولت-استخدام-السلاح-النووي-1067933699.html
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كوريا الشمالية, روسيا
كوريا الشمالية, روسيا

كوريا الشمالية تدين نشر واشنطن للشائعات: لم نزود روسيا أبدا بأسلحة أو ذخيرة

00:35 GMT 22.09.2022
© AFP 2022 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / STR
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قال جيش كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إنه لم يُصدِّر أسلحة إلى روسيا أبدا ولا يخطط للقيام بذلك، رافضا مزاعم واشنطن بتجارة الأسلحة بين البلدين.
وقال نائب المدير العام للمكتب العام للمعدات في وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية (KCNA): "لم نصدر أسلحة أو ذخائر إلى روسيا من قبل ولن نخطط لتصديرها".
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وأضاف المسؤول: "ندين تصرفات الولايات المتحدة في نشر الشائعات دون تفكير ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لتحقيق هدفها السياسي والعسكري الأساسي".
ومع ذلك، دافع المسؤول عن حق كوريا الشمالية في تطوير الأسلحة وتصديرها، وانتقاد قرارات مجلس الأمن ضد بيونغ يانغ.
وقال المسؤول: "ليس فقط تطوير المعدات العسكرية وإنتاجها وحيازتها، ولكن أيضا تصديرها واستيرادها هي الحق القانوني الخاص بدولة ذات سيادة"، مضيفا: "لم نعترف أبدا بـ"العقوبات" غير القانونية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والذي تم إعداده من قبل الولايات المتحدة والدول التابعة لها".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن روسيا ربما تكون بصدد شراء "ملايين الصواريخ وقذائف المدفعية" من كوريا الشمالية، مما ينتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية.
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