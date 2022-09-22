https://sputnikarabic.ae/20220922/كييف-تتوقع-استلام-صواريخ-باليستية-من-الولايات-المتحدة-1068073148.html
كييف تتوقع استلام صواريخ باليستية من الولايات المتحدة
كييف تتوقع استلام صواريخ باليستية من الولايات المتحدة
يعتقد نائب وزير الدفاع الأوكراني فلاديمير غافريلوف، أنه بعد تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التعبئة الجزئية، أصبحت واشنطن أكثر استعدادًا للموافقة على... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T05:59+0000
2022-09-22T05:59+0000
2022-09-22T05:59+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101876/01/1018760162_0:489:2404:1841_1920x0_80_0_0_86976f1585ee98a0159aa6ea159ca1cd.jpg
وقال غافريلوف في مؤتمر لجمعية الدفاع الوطني الصناعية في تكساس: "أعتقد أنه بعد إعلان بوتين اليوم، نحن أقرب إلى قرار سياسي في واشنطن أن أوكرانيا تستحق وتحتاج نظام ATACMS.وبحسب قوله، فإن المسؤولين الأمريكيين يخشون من أن تستخدم كييف أسلحة ضد أهداف في روسيا. وأشار إلى أن أوكرانيا لن تضرب أراضي روسيا. ومع ذلك، في الوقت نفسه أشار غافريلوف إلى أن لديهم "أهدافًا... في شبه جزيرة القرم".خلال المؤتمر، ناقش المقاولون إمكانية تدريب الجيش الأوكراني من خلال تطبيقات مكالمات الفيديو.في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن الولايات المتحدة لا تزال غير مستعدة لتزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS الباليستية التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101876/01/1018760162_0:263:2404:2066_1920x0_80_0_0_48a5317e28bac1a2d69924b2293299b1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
كييف تتوقع استلام صواريخ باليستية من الولايات المتحدة
تابعنا عبر
يعتقد نائب وزير الدفاع الأوكراني فلاديمير غافريلوف، أنه بعد تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التعبئة الجزئية، أصبحت واشنطن أكثر استعدادًا للموافقة على إرسال صواريخ ATACMS الباليستية إلى كييف، وفقًا لتقارير "ديفينس1".
وقال غافريلوف في مؤتمر لجمعية الدفاع الوطني الصناعية في تكساس: "أعتقد أنه بعد إعلان بوتين اليوم، نحن أقرب إلى قرار سياسي في واشنطن أن أوكرانيا تستحق وتحتاج نظام ATACMS
.
وبحسب قوله، فإن المسؤولين الأمريكيين يخشون من أن تستخدم كييف أسلحة ضد أهداف في روسيا. وأشار إلى أن أوكرانيا لن تضرب أراضي روسيا. ومع ذلك، في الوقت نفسه أشار غافريلوف إلى أن لديهم "أهدافًا... في شبه جزيرة القرم".
خلال المؤتمر، ناقش المقاولون إمكانية تدريب الجيش الأوكراني من خلال تطبيقات مكالمات الفيديو.
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن الولايات المتحدة لا تزال غير مستعدة لتزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS الباليستية التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر.