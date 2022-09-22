https://sputnikarabic.ae/20220922/كييف-تعلن-أن-شركات-الدفاع-الأمريكية-تختبر-أسلحة-في-أوكرانيا-1068072446.html
كييف تعلن أن شركات الدفاع الأمريكية تختبر أسلحة في أوكرانيا
كييف تعلن أن شركات الدفاع الأمريكية تختبر أسلحة في أوكرانيا
أعلن نائب وزير الدفاع الأوكراني فلاديمير غافريلوف، وفقًا لصحيفة Military Times ، أن شركات الدفاع الأمريكية يمكنها استخدام الصراع في أوكرانيا لاختبار مشاريعها... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T04:52+0000
2022-09-22T04:52+0000
2022-09-22T04:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في يوليو / تموز إن بلاده أصبحت "ساحة اختبار" ودعا مصنعي الأسلحة الغربيين لاختبار منتجاتهم الجديدة في ساحة المعركة ضد روسيا. قال مساعد الأمين العام لحلف الناتو ديفيد فان فيل في وقت سابق إن الحلف يستخدم الصراع في أوكرانيا لتحديد الفرص المتاحة لإدخال التقنيات العالية في قطاع الدفاع.وفقًا لنائب الوزير، سيكون من السهل بيع الأسلحة التي أثبت الصراع في أوكرانيا فعاليتها.وقال إن عددًا من الشركات قد أرسلت معدات (لم يتم إطلاقها بعد) إلى كييف، ولا سيما التقنيات المضادة للطائرات المسيرة والتشويش.وأضاف: "أنهم يعودون بمنتج منافس في السوق لأنه تم اختباره في منطقة حرب".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
كييف تعلن أن شركات الدفاع الأمريكية تختبر أسلحة في أوكرانيا
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أعلن نائب وزير الدفاع الأوكراني فلاديمير غافريلوف، وفقًا لصحيفة Military Times ، أن شركات الدفاع الأمريكية يمكنها استخدام الصراع في أوكرانيا لاختبار مشاريعها التجريبية، ويقوم عدد من الشركات بهذا بالفعل.
قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في يوليو / تموز إن بلاده أصبحت "ساحة اختبار" ودعا مصنعي الأسلحة الغربيين لاختبار منتجاتهم الجديدة في ساحة المعركة ضد روسيا. قال مساعد الأمين العام لحلف الناتو ديفيد فان فيل في وقت سابق إن الحلف يستخدم الصراع في أوكرانيا لتحديد الفرص المتاحة لإدخال التقنيات العالية في قطاع الدفاع.
قال غافريلوف في مؤتمر لجمعية الدفاع الوطني الأمريكية في تكساس: "إذا كانت لديك أي أفكار أو بعض المشاريع التجريبية التي تحتاج إلى اختبار قبل الإنتاج الضخم، فيمكنك إرسالها إلينا وسنشرح ما يجب القيام به".
وفقًا لنائب الوزير، سيكون من السهل بيع الأسلحة التي أثبت الصراع في أوكرانيا فعاليتها.
وقال إن عددًا من الشركات قد أرسلت معدات (لم يتم إطلاقها بعد) إلى كييف
، ولا سيما التقنيات المضادة للطائرات المسيرة والتشويش.
وأضاف: "أنهم يعودون بمنتج منافس في السوق لأنه تم اختباره في منطقة حرب".