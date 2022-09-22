https://sputnikarabic.ae/20220922/لابيد-التهديد-العسكري-الجدي-هو-الطريق-الوحيد-لمنع-إيران-من-امتلاك-سلاح-نووي-1068107589.html
لابيد: التهديد العسكري الجدي هو الطريق الوحيد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
لابيد: التهديد العسكري الجدي هو الطريق الوحيد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، إن الطريقة الوحيدة من وجهة نظره لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي يمكن أن تكون عبر طرح تهديد عسكري جدي. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T17:03+0000
2022-09-22T17:03+0000
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لابيد: التهديد العسكري الجدي هو الطريق الوحيد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، إن الطريقة الوحيدة من وجهة نظره لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي يمكن أن تكون عبر طرح تهديد عسكري جدي.