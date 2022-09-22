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لابيد: التهديد العسكري الجدي هو الطريق الوحيد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
https://sputnikarabic.ae/20220922/لابيد-التهديد-العسكري-الجدي-هو-الطريق-الوحيد-لمنع-إيران-من-امتلاك-سلاح-نووي-1068107589.html
لابيد: التهديد العسكري الجدي هو الطريق الوحيد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
لابيد: التهديد العسكري الجدي هو الطريق الوحيد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، إن الطريقة الوحيدة من وجهة نظره لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي يمكن أن تكون عبر طرح تهديد عسكري جدي. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T17:03+0000
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لابيد: التهديد العسكري الجدي هو الطريق الوحيد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

17:03 GMT 22.09.2022
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDTرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDT
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، إن الطريقة الوحيدة من وجهة نظره لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي يمكن أن تكون عبر طرح تهديد عسكري جدي.
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