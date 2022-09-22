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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220922/لافروف-الاستفتاءات-في-دونباس-وزابوروجيه-وخيرسون-استجابة-لنداء-زيلينسكي-للروس-مغادرة-أوكرانيا-1068103465.html
لافروف: الاستفتاءات في دونباس وزابوروجيه وخيرسون استجابة لنداء زيلينسكي للروس مغادرة أوكرانيا
لافروف: الاستفتاءات في دونباس وزابوروجيه وخيرسون استجابة لنداء زيلينسكي للروس مغادرة أوكرانيا
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاستفتاءات في دونباس وزابورجيه وخيرسون هي استجابة لنداء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للروس مغادرة أوكرانيا. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T15:50+0000
2022-09-22T16:24+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيرغي لافروف
أخبار أوكرانيا
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وقال لافروف متحدثا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا، اليوم الخميس، "قمة الحدث كانت مقابلة السيد زيلينسكي في 5 أغسطس من العام الماضي، الذي نصح كل من يشعر بالروسية، من أجل أطفالهم وأحفادهم، بالرجوع إلى روسيا".وأضاف "في أوكرانيا، على مدى سنوات عديدة، تم تنفيذ تعبئة كاملة لجميع سكانها، بمن فيهم النساء، من أجل تجنيدهم في صفوف الكتائب القومية والقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف "الأمر المثير للسخرية هو موقف تلك الدول، التي تضخ الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا، وتقوم بتدريب أفراد قواتها المسلحة. الهدف واضح، وهم لا يخفونه ويعلنونه: وقال لافروف خلال الجلسة: " ... يحاولون اليوم فرض رواية العدوان الروسي باعتباره السبب الرئيسي لكل المشاكل، بينما يتجاهلون حقيقة أن الجيش الأوكراني ومقاتلي التشكيلات القومية ظلوا يقتلون سكان دونباس طوال ثمان سنوات مع الإفلات من العقاب، وذلك لمجرد أنهم رفضوا الاعتراف بنتائج الانقلاب الإجرامي الدموي المخالف للدستور في كييف، وقرروا الدفاع عن حقوقهم، التي كفلها الدستور الأوكراني".
https://sputnikarabic.ae/20220921/لافروف-سننجز-أهداف-العملية-العسكرية-الخاصة-1068064136.html
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روسيا, سيرغي لافروف, أخبار أوكرانيا
روسيا, سيرغي لافروف, أخبار أوكرانيا

لافروف: الاستفتاءات في دونباس وزابوروجيه وخيرسون استجابة لنداء زيلينسكي للروس مغادرة أوكرانيا

15:50 GMT 22.09.2022 (تم التحديث: 16:24 GMT 22.09.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاستفتاءات في دونباس وزابورجيه وخيرسون هي استجابة لنداء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للروس مغادرة أوكرانيا.
وقال لافروف متحدثا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا، اليوم الخميس، "قمة الحدث كانت مقابلة السيد زيلينسكي في 5 أغسطس من العام الماضي، الذي نصح كل من يشعر بالروسية، من أجل أطفالهم وأحفادهم، بالرجوع إلى روسيا".
وتابع لافروف قائلا: "يبدو لي أن القرارات التي اتخذها سكان عدد من مناطق أوكرانيا الآن لإجراء استفتاءات هي استجابة لرغبته".
وأضاف "في أوكرانيا، على مدى سنوات عديدة، تم تنفيذ تعبئة كاملة لجميع سكانها، بمن فيهم النساء، من أجل تجنيدهم في صفوف الكتائب القومية والقوات المسلحة الأوكرانية".

وقال لافروف في الجلسة "(نحن) قدمنا ​​عددا كبيرا من الحقائق التي تُظهر كيف كانت أوكرانيا تستعد للعب دور"المناهض لروسيا"، ودور نقطة انطلاق لخلق وتنفيذ التهديدات ضد الأمن الروسي. يمكنني أن أؤكد لكم أننا لن نسمح بذلك".

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وأضاف "الأمر المثير للسخرية هو موقف تلك الدول، التي تضخ الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا، وتقوم بتدريب أفراد قواتها المسلحة. الهدف واضح، وهم لا يخفونه ويعلنونه:

إطالة أمد القتال قدر الإمكان، رغم الخسائر والدمار من أجل تفتيت روسيا وإضعافها".

وأشار لافروف إلى أن "هذا النهج يعني التدخل المباشر للدول الغربية في الصراع الأوكراني، ويجعلها طرفًا فيه".

وقال لافروف خلال الجلسة: " ... يحاولون اليوم فرض رواية العدوان الروسي باعتباره السبب الرئيسي لكل المشاكل، بينما يتجاهلون حقيقة أن الجيش الأوكراني ومقاتلي التشكيلات القومية ظلوا يقتلون سكان دونباس طوال ثمان سنوات مع الإفلات من العقاب، وذلك لمجرد أنهم رفضوا الاعتراف بنتائج الانقلاب الإجرامي الدموي المخالف للدستور في كييف، وقرروا الدفاع عن حقوقهم، التي كفلها الدستور الأوكراني".
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