https://sputnikarabic.ae/20220922/لحظة-سقوط-رافعة-ضخمة-على-سيارة-تقودها-امرأة-أمام-إشارة-مرور-فيديو-1068097001.html
لحظة سقوط رافعة ضخمة على سيارة تقودها امرأة أمام إشارة مرور... فيديو
لحظة سقوط رافعة ضخمة على سيارة تقودها امرأة أمام إشارة مرور... فيديو
نجت امرأة من الموت المحقق، بعد سقوط رافعة كبيرة على سيارتها، أثناء تواجدها داخلها أمام إشارة مرور. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T14:04+0000
2022-09-22T14:04+0000
2022-09-22T14:04+0000
منوعات
نادي الفيديو
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وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة، سقوط هيكل حديدي ضخم، على سيارة وهي تنتظر الإشارة الضوئية، في مدينة بروك بولاية نيويورك الأمريكية.وتبين تعرض الشابة البالغة من العمر 22 عاما، إلى إصابات طفيفة وبسيطة، بعدما سارع المارة لإخراجها.وأوضحت إدارة المباني، أن التحقيق الأولي، أظهر سقوط ذراع الرافعة المفصلي، بعد تعطله أثناء رفع حمولة من حديد التسليح من مقطورة إلى السطح.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, نادي الفيديو
لحظة سقوط رافعة ضخمة على سيارة تقودها امرأة أمام إشارة مرور... فيديو
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نجت امرأة من الموت المحقق، بعد سقوط رافعة كبيرة على سيارتها، أثناء تواجدها داخلها أمام إشارة مرور.
وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة، سقوط هيكل حديدي ضخم، على سيارة وهي تنتظر الإشارة الضوئية، في مدينة بروك بولاية نيويورك الأمريكية.
وتبين تعرض الشابة البالغة من العمر 22 عاما، إلى إصابات طفيفة وبسيطة، بعدما سارع المارة لإخراجها.
وأوضحت إدارة المباني، أن التحقيق الأولي، أظهر سقوط ذراع الرافعة المفصلي، بعد تعطله أثناء رفع حمولة من حديد التسليح من مقطورة إلى السطح.