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https://sputnikarabic.ae/20220922/لحظة-سقوط-رافعة-ضخمة-على-سيارة-تقودها-امرأة-أمام-إشارة-مرور-فيديو-1068097001.html
لحظة سقوط رافعة ضخمة على سيارة تقودها امرأة أمام إشارة مرور... فيديو
لحظة سقوط رافعة ضخمة على سيارة تقودها امرأة أمام إشارة مرور... فيديو
نجت امرأة من الموت المحقق، بعد سقوط رافعة كبيرة على سيارتها، أثناء تواجدها داخلها أمام إشارة مرور. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T14:04+0000
2022-09-22T14:04+0000
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وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة، سقوط هيكل حديدي ضخم، على سيارة وهي تنتظر الإشارة الضوئية، في مدينة بروك بولاية نيويورك الأمريكية.وتبين تعرض الشابة البالغة من العمر 22 عاما، إلى إصابات طفيفة وبسيطة، بعدما سارع المارة لإخراجها.وأوضحت إدارة المباني، أن التحقيق الأولي، أظهر سقوط ذراع الرافعة المفصلي، بعد تعطله أثناء رفع حمولة من حديد التسليح من مقطورة إلى السطح.
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منوعات, نادي الفيديو
منوعات, نادي الفيديو

لحظة سقوط رافعة ضخمة على سيارة تقودها امرأة أمام إشارة مرور... فيديو

14:04 GMT 22.09.2022
© AFP 2022 / JOHN NORMILEشرطة بوفالو الأمريكية في مكان حادث إطلاق النار في سوق توب فريندلي، نيويورك، 14 مايو/ أيار 2022
شرطة بوفالو الأمريكية في مكان حادث إطلاق النار في سوق توب فريندلي، نيويورك، 14 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / JOHN NORMILE
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نجت امرأة من الموت المحقق، بعد سقوط رافعة كبيرة على سيارتها، أثناء تواجدها داخلها أمام إشارة مرور.
وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة، سقوط هيكل حديدي ضخم، على سيارة وهي تنتظر الإشارة الضوئية، في مدينة بروك بولاية نيويورك الأمريكية.
وتبين تعرض الشابة البالغة من العمر 22 عاما، إلى إصابات طفيفة وبسيطة، بعدما سارع المارة لإخراجها.
وأوضحت إدارة المباني، أن التحقيق الأولي، أظهر سقوط ذراع الرافعة المفصلي، بعد تعطله أثناء رفع حمولة من حديد التسليح من مقطورة إلى السطح.
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