https://sputnikarabic.ae/20220922/ماكرون-الديمقراطيات-بحاجة-إلى-تجنب-إلقاء-المحاضرات-على-الدول-الأخرى-1068115595.html

ماكرون: الديمقراطيات بحاجة إلى تجنب إلقاء المحاضرات على الدول الأخرى

ماكرون: الديمقراطيات بحاجة إلى تجنب إلقاء المحاضرات على الدول الأخرى

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الديمقراطيات يجب أن تتجنب إلقاء المحاضرات على الدول الأخرى بالقول "نحن على الجانب الجيد من التاريخ" وأن تصبح أكثر... 22.09.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار فرنسا

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واشنطن - سبوتنيك. وقال ماكرون في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية يوم الخميس: "أعتقد أنه يجب أن نكون محترمين للغاية؛ علينا تجنب إلقاء المحاضرات على الناس بالقول "نحن على الجانب الجيد من التاريخ".وأضاف: "أعتقد أنه إذا كان لدينا الكثير من الاحترام، وإذا حاولنا أن نفهم أين يقفون بما يؤمنون به وما هي مشاعرهم، فيمكننا إقناعهم".وتابع ماكرون: "هؤلاء الرجال [غير الديمقراطيين] مختلفون عنا ولكن معا محترمون، يمكننا العمل لأن ما هو على المحك هو النظام العالمي".وقال ماكرون: "السلام وتغير المناخ والأمن الغذائي، يمكن إصلاح كل هذه الأشياء إذا كان لدينا تعاون بين الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا وأمريكا اللاتينية".في الوقت نفسه، يعتقد ماكرون أن الديمقراطيات الليبرالية في جميع أنحاء العالم تمر "بأزمة كبيرة" واعترف بأن الغرب يواجه ضغوطا متزايدة في السنوات الأخيرة.

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