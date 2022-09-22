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https://sputnikarabic.ae/20220922/ماكرون-الديمقراطيات-بحاجة-إلى-تجنب-إلقاء-المحاضرات-على-الدول-الأخرى-1068115595.html
ماكرون: الديمقراطيات بحاجة إلى تجنب إلقاء المحاضرات على الدول الأخرى
ماكرون: الديمقراطيات بحاجة إلى تجنب إلقاء المحاضرات على الدول الأخرى
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الديمقراطيات يجب أن تتجنب إلقاء المحاضرات على الدول الأخرى بالقول "نحن على الجانب الجيد من التاريخ" وأن تصبح أكثر... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T21:50+0000
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أخبار فرنسا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ماكرون في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية يوم الخميس: "أعتقد أنه يجب أن نكون محترمين للغاية؛ علينا تجنب إلقاء المحاضرات على الناس بالقول "نحن على الجانب الجيد من التاريخ".وأضاف: "أعتقد أنه إذا كان لدينا الكثير من الاحترام، وإذا حاولنا أن نفهم أين يقفون بما يؤمنون به وما هي مشاعرهم، فيمكننا إقناعهم".وتابع ماكرون: "هؤلاء الرجال [غير الديمقراطيين] مختلفون عنا ولكن معا محترمون، يمكننا العمل لأن ما هو على المحك هو النظام العالمي".وقال ماكرون: "السلام وتغير المناخ والأمن الغذائي، يمكن إصلاح كل هذه الأشياء إذا كان لدينا تعاون بين الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا وأمريكا اللاتينية".في الوقت نفسه، يعتقد ماكرون أن الديمقراطيات الليبرالية في جميع أنحاء العالم تمر "بأزمة كبيرة" واعترف بأن الغرب يواجه ضغوطا متزايدة في السنوات الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20220816/بوتين-الدول-الغربية-تحاول-الحفاظ-على-الهيمنة-من-خلال-تنفيذ-سياسة-الاحتواء-1066457548.html
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أخبار فرنسا
أخبار فرنسا

ماكرون: الديمقراطيات بحاجة إلى تجنب إلقاء المحاضرات على الدول الأخرى

21:50 GMT 22.09.2022
© AFP 2022 / Ludovic Marinالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 20 سبتمبر 2022.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 20 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / Ludovic Marin
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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الديمقراطيات يجب أن تتجنب إلقاء المحاضرات على الدول الأخرى بالقول "نحن على الجانب الجيد من التاريخ" وأن تصبح أكثر احتراما لتلك البلدان لأن النظام العالمي على المحك حاليا ويتطلب التعاون على نطاق عالمي.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ماكرون في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية يوم الخميس: "أعتقد أنه يجب أن نكون محترمين للغاية؛ علينا تجنب إلقاء المحاضرات على الناس بالقول "نحن على الجانب الجيد من التاريخ".
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وأضاف: "أعتقد أنه إذا كان لدينا الكثير من الاحترام، وإذا حاولنا أن نفهم أين يقفون بما يؤمنون به وما هي مشاعرهم، فيمكننا إقناعهم".
وتابع ماكرون: "هؤلاء الرجال [غير الديمقراطيين] مختلفون عنا ولكن معا محترمون، يمكننا العمل لأن ما هو على المحك هو النظام العالمي".
وقال ماكرون: "السلام وتغير المناخ والأمن الغذائي، يمكن إصلاح كل هذه الأشياء إذا كان لدينا تعاون بين الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا وأمريكا اللاتينية".
في الوقت نفسه، يعتقد ماكرون أن الديمقراطيات الليبرالية في جميع أنحاء العالم تمر "بأزمة كبيرة" واعترف بأن الغرب يواجه ضغوطا متزايدة في السنوات الأخيرة.
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