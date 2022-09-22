https://sputnikarabic.ae/20220922/ماكرون-يجب-فعل-كل-شيء-لعودة-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1068082151.html
ماكرون: يجب فعل كل شيء لعودة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
ماكرون: يجب فعل كل شيء لعودة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يجب على باريس بذل قصارى جهدها لإعادة أوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات بمجرد أن يكون الطرفان على استعداد للقيام بذلك. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T09:13+0000
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وقال ماكرون في مقابلة خاصة مع قناة "بي إف إم تي في" اليوم الخميس: "لن أعبر عن أي تفسيرات (للتطورات في أوكرانيا)، ولا أي بيانات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التصعيد. وأعتقد أنه يجب علينا اليوم أن نفعل كل شيء حتى نتمكن في الوقت الحالي من اختيار الأطراف المعنية، عندما تكون أوكرانيا قادرة على القيام بذلك عاد الطرفان إلى طاولة المفاوضات".وأشار ماكرون إلى أن فرنسا "ليست في حالة حرب مع روسيا"، معربا عن استعداده لمواصلة الحوار مع موسكو.وقال ماكرون، في كلمته أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن بلاده تخوض حوارا مع روسيا منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية وستستمر به لأن هذا يعد السبيل لتحقيق السلام.وأضاف ماكرون: "غدا سنجتمع مع الاتحاد الأفريقي ووكالات الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للتنمية من أجل إنشاء آلية لإتاحة الغذاء لأفريقيا".
https://sputnikarabic.ae/20220920/ماكرون-الحوار-مع-روسيا-حول-أوكرانيا-هو-طريق-تحقيق-السلام-1068022447.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا , حوار, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار فرنسا , حوار, أخبار أوكرانيا
ماكرون: يجب فعل كل شيء لعودة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يجب على باريس بذل قصارى جهدها لإعادة أوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات بمجرد أن يكون الطرفان على استعداد للقيام بذلك.
وقال ماكرون في مقابلة خاصة مع قناة "بي إف إم تي في" اليوم الخميس: "لن أعبر عن أي تفسيرات (للتطورات في أوكرانيا)، ولا أي بيانات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التصعيد. وأعتقد أنه يجب علينا اليوم أن نفعل كل شيء حتى نتمكن في الوقت الحالي من اختيار الأطراف المعنية، عندما تكون أوكرانيا قادرة على القيام بذلك عاد الطرفان إلى طاولة المفاوضات".
وأضاف أن المحادثات يجب أن تأخذ في الاعتبار المطالب، التي تقدمت بها أوكرانيا، بما في ذلك إعادة حدود الدولة "على الأقل بالشكل الذي كانت عليه في فبراير".
وأشار ماكرون إلى أن فرنسا "ليست في حالة حرب مع روسيا"، معربا عن استعداده لمواصلة الحوار مع موسكو.
وقال ماكرون، في كلمته أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن بلاده تخوض حوارا مع روسيا منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية وستستمر به لأن هذا يعد السبيل لتحقيق السلام.
"نخوض حوارا مع روسيا حتى قبل الأزمة في أوكرانيا وسنستمر به لأن هذا هو الطريق لتحقيق السلام. أوروبا اختارت مساندة أوكرانيا دون الدخول في حرب مع روسيا".
وأضاف ماكرون
: "غدا سنجتمع مع الاتحاد الأفريقي ووكالات الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للتنمية من أجل إنشاء آلية لإتاحة الغذاء لأفريقيا".