https://sputnikarabic.ae/20220922/مجلس-الدوما-أمريكا-متورطة-في-تحويل-العسكريين-الأوكرانيين-إلى-قتلة-مهووسين-بواسطة-حقن-كيميائية--1068095809.html
مجلس الدوما: أمريكا متورطة في تحويل العسكريين الأوكرانيين إلى قتلة مهووسين بواسطة حقن كيميائية
مجلس الدوما: أمريكا متورطة في تحويل العسكريين الأوكرانيين إلى قتلة مهووسين بواسطة حقن كيميائية
أعلنت نائبة رئيس مجلس الدوما، إيرينا ياروفايا، أن اللجنة البرلمانية للتحقيق في عمل المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا تلقت تأكيدًا على التورط المباشر... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T13:41+0000
2022-09-22T13:41+0000
2022-09-22T13:41+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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ونقلت الدائرة الصحفية لمجلس الدوما عن ياروفايا، أن "الحقائق التي اكتشفتها اللجنة تؤكد إجراء تجارب على أفراد عسكريين أوكرانيين، فضلاً عن "نظام العمل برمته في أوكرانيا على وجه التحديد بشأن مكونات الأسلحة البيولوجية". حسب قولها، وقالت ياروفايا "هذا يؤكد المشاركة المباشرة لأجهزة المخابرات الأمريكية في هذا العمل الخطير، ليس فقط في هذه الأبحاث الخطيرة، ولكن أيضا المشاركة المباشرة في إعداد جيش القوات المسلحة الأوكرانية لارتكاب جرائم فظيعة ضد المدنيين".
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أخبار أوكرانيا, روسيا
مجلس الدوما: أمريكا متورطة في تحويل العسكريين الأوكرانيين إلى قتلة مهووسين بواسطة حقن كيميائية
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أعلنت نائبة رئيس مجلس الدوما، إيرينا ياروفايا، أن اللجنة البرلمانية للتحقيق في عمل المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا تلقت تأكيدًا على التورط المباشر لأجهزة المخابرات الأمريكية في إعداد الجيش الأوكراني لارتكاب جرائم ضد المدنيين.
ونقلت الدائرة الصحفية لمجلس الدوما عن ياروفايا، أن "الحقائق التي اكتشفتها اللجنة تؤكد إجراء تجارب على أفراد عسكريين أوكرانيين، فضلاً عن "نظام العمل برمته في أوكرانيا على وجه التحديد بشأن مكونات الأسلحة البيولوجية". حسب قولها،
"هذا يعطي إجابة على سؤال من وكيف تم حقن الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية بالمؤثرات العقلية طوال هذا الوقت، وتحويلهم إلى قتلة مهووسين يرتكبون جرائم دموية مروعة ضد المدنيين".
وقالت ياروفايا "هذا يؤكد المشاركة المباشرة لأجهزة المخابرات الأمريكية في هذا العمل الخطير، ليس فقط في هذه الأبحاث الخطيرة، ولكن أيضا المشاركة المباشرة في إعداد جيش القوات المسلحة الأوكرانية لارتكاب جرائم فظيعة ضد المدنيين".