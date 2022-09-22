https://sputnikarabic.ae/20220922/مركز-القيادة-في-شرطة-دبي-يشهد-للمرة-الأولى-وجود-العنصر-النسائي-1068098853.html
مركز القيادة في شرطة دبي يشهد للمرة الأولى وجود العنصر النسائي
مركز القيادة في شرطة دبي يشهد للمرة الأولى وجود العنصر النسائي
شهد مركز القيادة في شرطة دبي دخول 4 عناصر نسائية جديدة إليه، حيث يعد ذلك سابقة لم تحدث من قبل. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T14:21+0000
2022-09-22T14:21+0000
2022-09-22T14:21+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع الإمارات اليوم عن مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، اللواء محمد ناصر الرزوقي، فإن 4 ضابطات قد التحقن بمركز القيادة بعد تلقي التدريبات اللازمة.وقال الرزوقي: "إن الملازم ميرة محمد مدني، والملازم سمر عبدالعزيز جاشوه، والملازم خلود أحمد آل عبدالله، والملازم بخيتة خليفة الغفلي، التحقن بإدارة مركز القيادة والسيطرة، بعد أن خضعن لعملية تدريب استمرت ستة أشهر".ولفت إلى أن انضمام العنصر النسائي لمركز القيادة في شرطة دبي، يأتي في سياق "التمكين والحضور للمرأة في شرطة دبي".طالع أيضا: سيارات إسعاف خاصة بالنساء في دبي (فيديو)
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
مركز القيادة في شرطة دبي يشهد للمرة الأولى وجود العنصر النسائي
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شهد مركز القيادة في شرطة دبي دخول 4 عناصر نسائية جديدة إليه، حيث يعد ذلك سابقة لم تحدث من قبل.
ووفقا لتصريحات
نقلها موقع الإمارات اليوم عن مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، اللواء محمد ناصر الرزوقي، فإن 4 ضابطات قد التحقن بمركز القيادة بعد تلقي التدريبات اللازمة.
19 أكتوبر 2019, 11:48 GMT
وقال الرزوقي: "إن الملازم ميرة محمد مدني، والملازم سمر
عبدالعزيز جاشوه، والملازم خلود أحمد آل عبدالله، والملازم بخيتة خليفة الغفلي، التحقن بإدارة مركز القيادة والسيطرة، بعد أن خضعن لعملية تدريب استمرت ستة أشهر".
وعن طبيعة التدريبات أوضح مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، أن تلك التدريبات "تضمنت 24 دورة تخصصية وداعمة، وتدريباً عملياً في النجدة لتلقي البلاغات، والتوجيه والسيطرة، ومكتب الضابط المناوب، تلاها تقييم لقياس مدى الجاهزية للعمل في هذا المجال".
ولفت إلى أن انضمام العنصر النسائي لمركز القيادة في شرطة دبي، يأتي في سياق "التمكين والحضور للمرأة في شرطة دبي".