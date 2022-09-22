عربي
https://sputnikarabic.ae/20220922/مركز-القيادة-في-شرطة-دبي-يشهد-للمرة-الأولى-وجود-العنصر-النسائي-1068098853.html
مركز القيادة في شرطة دبي يشهد للمرة الأولى وجود العنصر النسائي
مركز القيادة في شرطة دبي يشهد للمرة الأولى وجود العنصر النسائي
شهد مركز القيادة في شرطة دبي دخول 4 عناصر نسائية جديدة إليه، حيث يعد ذلك سابقة لم تحدث من قبل. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T14:21+0000
2022-09-22T14:21+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102400/67/1024006720_0:25:1000:588_1920x0_80_0_0_129768b1893b9881023bf177d703b47a.jpg
ووفقا لتصريحات نقلها موقع الإمارات اليوم عن مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، اللواء محمد ناصر الرزوقي، فإن 4 ضابطات قد التحقن بمركز القيادة بعد تلقي التدريبات اللازمة.وقال الرزوقي: "إن الملازم ميرة محمد مدني، والملازم سمر عبدالعزيز جاشوه، والملازم خلود أحمد آل عبدالله، والملازم بخيتة خليفة الغفلي، التحقن بإدارة مركز القيادة والسيطرة، بعد أن خضعن لعملية تدريب استمرت ستة أشهر".ولفت إلى أن انضمام العنصر النسائي لمركز القيادة في شرطة دبي، يأتي في سياق "التمكين والحضور للمرأة في شرطة دبي".طالع أيضا: سيارات إسعاف خاصة بالنساء في دبي (فيديو)
https://sputnikarabic.ae/20191019/كم-تبلغ-مشتريات-النساء-لعقارات-دبي-؟-1043192022.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102400/67/1024006720_92:0:908:612_1920x0_80_0_0_d836603f606558022d844762a09d4626.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

مركز القيادة في شرطة دبي يشهد للمرة الأولى وجود العنصر النسائي

14:21 GMT 22.09.2022
© AFP 2022 / Rabih Moghrabiمجندات إماراتيات
مجندات إماراتيات - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AFP 2022 / Rabih Moghrabi
تابعنا عبرTelegram
شهد مركز القيادة في شرطة دبي دخول 4 عناصر نسائية جديدة إليه، حيث يعد ذلك سابقة لم تحدث من قبل.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع الإمارات اليوم عن مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، اللواء محمد ناصر الرزوقي، فإن 4 ضابطات قد التحقن بمركز القيادة بعد تلقي التدريبات اللازمة.
دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2019
كم تبلغ مشتريات النساء لعقارات دبي؟
19 أكتوبر 2019, 11:48 GMT
وقال الرزوقي: "إن الملازم ميرة محمد مدني، والملازم سمر عبدالعزيز جاشوه، والملازم خلود أحمد آل عبدالله، والملازم بخيتة خليفة الغفلي، التحقن بإدارة مركز القيادة والسيطرة، بعد أن خضعن لعملية تدريب استمرت ستة أشهر".

وعن طبيعة التدريبات أوضح مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، أن تلك التدريبات "تضمنت 24 دورة تخصصية وداعمة، وتدريباً عملياً في النجدة لتلقي البلاغات، والتوجيه والسيطرة، ومكتب الضابط المناوب، تلاها تقييم لقياس مدى الجاهزية للعمل في هذا المجال".

ولفت إلى أن انضمام العنصر النسائي لمركز القيادة في شرطة دبي، يأتي في سياق "التمكين والحضور للمرأة في شرطة دبي".
طالع أيضا: سيارات إسعاف خاصة بالنساء في دبي (فيديو)
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала