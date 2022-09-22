https://sputnikarabic.ae/20220922/مشروع-سعودي-بجوار-المسجد-النبوي-يستهدف-استضافة-30-مليون-معتمر-بحلول-2030--1068101774.html
مشروع سعودي بجوار المسجد النبوي يستهدف استضافة 30 مليون معتمر بحلول 2030
مشروع سعودي بجوار المسجد النبوي يستهدف استضافة 30 مليون معتمر بحلول 2030
أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إطلاق مشروع يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين في المدينة المنورة. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T15:14+0000
2022-09-22T15:14+0000
2022-09-22T15:20+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لموقع "عاجل" السعودي، فإن المشروع تنفذه شركة رؤى المدينة القابضة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات، شرق المسجد النبوي.ووفقا للموقع ينسجم المشروع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع الطاقة الاستيعابية، حيث سيعمل على "تيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030".وعن تفاصيل المشروع أوضح الموقع أنه "يُقام على مساحة إجمالية تقدر بـ 1,5 مليون متر مربع، ويستهدف إنشاء 47 ألف وحدة ضيافة، إضافة إلى الساحات المفتوحة والمناطق الخضراء التي تيسر وصول الزوار إلى المسجد النبوي".وعن ما يستهدفه المشروع للاقتصاد السعودي أوضح أنه "سيوفر أكثر من 93 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة ويضيف ما لا يقل عن 140 مليار ريال للاقتصاد المحلي".
https://sputnikarabic.ae/20220703/السعودية-تبريد-أجواء-الحرم-خلال-الحج-بهواء-بارد-خال-من-الجراثيم-بنسبة-100-صور-1064579907.html
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أخبار السعودية اليوم
مشروع سعودي بجوار المسجد النبوي يستهدف استضافة 30 مليون معتمر بحلول 2030
15:14 GMT 22.09.2022 (تم التحديث: 15:20 GMT 22.09.2022) تابعنا عبر
أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إطلاق مشروع يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين في المدينة المنورة.
ووفقا لموقع
"عاجل" السعودي، فإن المشروع تنفذه شركة رؤى المدينة القابضة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات، شرق المسجد النبوي.
ووفقا للموقع ينسجم المشروع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع الطاقة الاستيعابية، حيث سيعمل على "تيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030".
وعن تفاصيل المشروع أوضح الموقع أنه "يُقام على مساحة إجمالية تقدر بـ 1,5 مليون متر مربع، ويستهدف إنشاء 47 ألف وحدة ضيافة، إضافة إلى الساحات المفتوحة والمناطق الخضراء التي تيسر وصول الزوار إلى المسجد النبوي".
ولفت إلى أنه سيقوم بتخصيص "63% كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء من مساحة المشروع، بالعديد من الحلول المتكاملة للنقل تشمل 9 محطات لحافلات الزوار ومحطة قطار مترو ومسار للمركبات ذاتية القيادة ومواقف سيارات تحت الأرض وذلك لتسهيل تنقل الزوار إلى المسجد النبوي".
وعن ما يستهدفه المشروع للاقتصاد السعودي أوضح أنه "سيوفر أكثر من 93 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة ويضيف ما لا يقل عن 140 مليار ريال للاقتصاد المحلي".