عربي
https://sputnikarabic.ae/20220922/مشروع-سعودي-بجوار-المسجد-النبوي-يستهدف-استضافة-30-مليون-معتمر-بحلول-2030--1068101774.html
مشروع سعودي بجوار المسجد النبوي يستهدف استضافة 30 مليون معتمر بحلول 2030
مشروع سعودي بجوار المسجد النبوي يستهدف استضافة 30 مليون معتمر بحلول 2030
أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إطلاق مشروع يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين في المدينة المنورة. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T15:14+0000
2022-09-22T15:20+0000
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102653/43/1026534303_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b55a9c2713e3241f636f0361d5ded4a.jpg
ووفقا لموقع "عاجل" السعودي، فإن المشروع تنفذه شركة رؤى المدينة القابضة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات، شرق المسجد النبوي.ووفقا للموقع ينسجم المشروع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع الطاقة الاستيعابية، حيث سيعمل على "تيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030".وعن تفاصيل المشروع أوضح الموقع أنه "يُقام على مساحة إجمالية تقدر بـ 1,5 مليون متر مربع، ويستهدف إنشاء 47 ألف وحدة ضيافة، إضافة إلى الساحات المفتوحة والمناطق الخضراء التي تيسر وصول الزوار إلى المسجد النبوي".وعن ما يستهدفه المشروع للاقتصاد السعودي أوضح أنه "سيوفر أكثر من 93 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة ويضيف ما لا يقل عن 140 مليار ريال للاقتصاد المحلي".
https://sputnikarabic.ae/20220703/السعودية-تبريد-أجواء-الحرم-خلال-الحج-بهواء-بارد-خال-من-الجراثيم-بنسبة-100-صور-1064579907.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102653/43/1026534303_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_4962a9cf494c06f8b265e9d082ec2b34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم
أخبار السعودية اليوم

مشروع سعودي بجوار المسجد النبوي يستهدف استضافة 30 مليون معتمر بحلول 2030

15:14 GMT 22.09.2022 (تم التحديث: 15:20 GMT 22.09.2022)
© AP Photo / Hadi Mizbanالمسجد النبوي في المدينة، السعودية 5 يوليو/ تموز 2013
المسجد النبوي في المدينة، السعودية 5 يوليو/ تموز 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
تابعنا عبرTelegram
أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إطلاق مشروع يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين في المدينة المنورة.
ووفقا لموقع "عاجل" السعودي، فإن المشروع تنفذه شركة رؤى المدينة القابضة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات، شرق المسجد النبوي.
الحجاج خلال موسم الحج والطواف حول الكعبة في المسجد الحرام في مكة المكرمة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
السعودية: تبريد أجواء الحرم خلال الحج بهواء بارد خال من الجراثيم بنسبة 100%... صور
3 يوليو, 14:20 GMT
ووفقا للموقع ينسجم المشروع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع الطاقة الاستيعابية، حيث سيعمل على "تيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030".
وعن تفاصيل المشروع أوضح الموقع أنه "يُقام على مساحة إجمالية تقدر بـ 1,5 مليون متر مربع، ويستهدف إنشاء 47 ألف وحدة ضيافة، إضافة إلى الساحات المفتوحة والمناطق الخضراء التي تيسر وصول الزوار إلى المسجد النبوي".

ولفت إلى أنه سيقوم بتخصيص "63% كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء من مساحة المشروع، بالعديد من الحلول المتكاملة للنقل تشمل 9 محطات لحافلات الزوار ومحطة قطار مترو ومسار للمركبات ذاتية القيادة ومواقف سيارات تحت الأرض وذلك لتسهيل تنقل الزوار إلى المسجد النبوي".

وعن ما يستهدفه المشروع للاقتصاد السعودي أوضح أنه "سيوفر أكثر من 93 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة ويضيف ما لا يقل عن 140 مليار ريال للاقتصاد المحلي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала