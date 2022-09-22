https://sputnikarabic.ae/20220922/مصرع-18-شخصا-جراء-غرق-مركب-يحمل-العلم-اللبناني-قبالة-سواحل-سوريا-صور-وفيديو--1068105742.html
مصرع 18 شخصا جراء غرق مركب يحمل العلم اللبناني قبالة سواحل سوريا... صور وفيديو
مصرع 18 شخصا جراء غرق مركب يحمل العلم اللبناني قبالة سواحل سوريا... صور وفيديو
لقي 18 شخصا مصرعهم جراء غرق قارب لبناني قبالة السواحل السورية، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إسعاف آخرين. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T16:37+0000
2022-09-22T16:37+0000
2022-09-22T16:45+0000
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أسفرت عمليات الإنقاذ التي تقوم بها كوادر المديرية العامة للموانئ السورية بالتعاون مع قوارب الصيادين، عن إنقاذ 11 شخصا وانتشال 18 جثة من جنسيات مختلفة، كانوا على متن مركب يحمل العلم اللبناني وغرق قبالة شاطئ طرطوس.قال مدير عام الموانئ البحرية العميد سامر قبرصلي، لوكالة "سبوتنيك"، إنه حتى الآن تم انتشال 18 جثة وإنقاذ 11 ناجين تم إسعافهم تباعا إلى مشفى الباسل في مدينة طرطوس، مؤكدا استمرار عملية البحث التي تقوم بها كوادر من المديرية العامة للموانىء بالتعاون مع مراكب الصيادين، للعثور على ناجين في موقع مقابل منطقة المنطار ومقابل أرواد وعدة مواقع على شاطئ طرطوس.وأكد قبرصلي أن عملية البحث ستستمر رغم حلول الليل، باستخدام الإمكانيات المتاحة للعثور على ناجين.من جهته، قال رئيس بلدية جزيرة أرواد نور سليمان لـ"سبوتنيك": "منذ أن تم إعلامنا بالعثور على شخص ناج من الغرق، تم الطلب من الصيادين وأصحاب زوارق نقل الركاب بين جزيرة أرواد وطرطوس، الآن بتم البحث عن ناجين من المركب الغارق وانتشال جثث الغرقى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, غرق, زورق
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, غرق, زورق
مصرع 18 شخصا جراء غرق مركب يحمل العلم اللبناني قبالة سواحل سوريا... صور وفيديو
16:37 GMT 22.09.2022 (تم التحديث: 16:45 GMT 22.09.2022) تابعنا عبر
لقي 18 شخصا مصرعهم جراء غرق قارب لبناني قبالة السواحل السورية، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إسعاف آخرين.
أسفرت عمليات الإنقاذ التي تقوم بها كوادر المديرية العامة للموانئ السورية بالتعاون مع قوارب الصيادين، عن إنقاذ 11 شخصا وانتشال 18 جثة من جنسيات مختلفة، كانوا على متن مركب يحمل العلم اللبناني وغرق قبالة شاطئ طرطوس.
قال مدير عام الموانئ البحرية العميد سامر قبرصلي، لوكالة "سبوتنيك"، إنه حتى الآن تم انتشال 18 جثة وإنقاذ 11 ناجين تم إسعافهم تباعا إلى مشفى الباسل في مدينة طرطوس، مؤكدا استمرار عملية البحث التي تقوم بها كوادر من المديرية العامة للموانىء بالتعاون مع مراكب الصيادين، للعثور على ناجين في موقع مقابل منطقة المنطار ومقابل أرواد وعدة مواقع على شاطئ طرطوس.
وأكد قبرصلي أن عملية البحث ستستمر رغم حلول الليل، باستخدام الإمكانيات المتاحة للعثور على ناجين.
وأضاف قبرصلي: "حسب إفادات الناجين، انطلق الزورق من المنية في لبنان منذ عدة أيام بهدف الهجرة، ويحمل على متنه أشخاص من جنسيات عدة، مستدركاً: لكنها معلومات أولية وغير دقيقة.
من جهته، قال رئيس بلدية جزيرة أرواد نور سليمان لـ"سبوتنيك": "منذ أن تم إعلامنا بالعثور على شخص ناج من الغرق، تم الطلب من الصيادين وأصحاب زوارق نقل الركاب بين جزيرة أرواد وطرطوس، الآن بتم البحث عن ناجين من المركب الغارق وانتشال جثث الغرقى.