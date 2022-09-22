https://sputnikarabic.ae/20220922/مقدار-الطعام-الذي-يتم-إلقاؤه-في-الاتحاد-الأوروبي--1068090694.html
مقدار الطعام الذي يتم إلقاؤه في الاتحاد الأوروبي
مقدار الطعام الذي يتم إلقاؤه في الاتحاد الأوروبي
يتم إلقاء نحو 153 مليون طن من الغذاء في الاتحاد الأوروبي كل عام، وهو ضعف التقديرات السابقة و15 مليون طن أكثر من الإمدادات الغذائية، حسب تقرير منظمة فيدباك EU. 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T12:01+0000
2022-09-22T12:01+0000
2022-09-22T12:01+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/01/1047037646_0:109:2048:1261_1920x0_80_0_0_2a0432b8b992141e24d1a75236a946e8.jpg
كشف باحثون أن كمية القمح التي يتم التخلص منها في الاتحاد الأوروبي وحده تعادل نحو نصف صادرات القمح الأوكرانية وربع صادرات الاتحاد الأوروبي من الحبوب الأخرى.ونقلت صحيفة "غارديان" عن فرانك ميتشيلسن، مدير المنظمة قوله: "في وقت ترتفع فيه أسعار المواد الغذائية وأزمة تكلفة المعيشة، فإن احتمال تخلص الاتحاد الأوروبي من أغذية أكثر مما يستورد فضيحة. لدى الاتحاد الأوروبي الآن فرصة عظيمة لوضع أهداف ملزمة قانونًا لخفض نفايات الطعام من المزرعة إلى النصف بحلول عام 2030 لمعالجة مشكل تغير المناخ وزيادة الأمن الغذائي".ويشير الخبراء إلى أن أسعار المواد الغذائية في الشهر الماضي كانت أعلى بنسبة ثمانية في المائة مما كانت عليه قبل عام، وهو ما يُعزى إلى الأزمة الأوكرانية. ومع ذلك، يؤكد العديد من الباحثين على المطالب العالية للقارة الأوروبية.وقال بيوتر باركزاك، كبير خبراء مكتب البيئة الأوروبي: "التزمت جميع دول الاتحاد الأوروبي بخفض هدر الطعام إلى النصف كجزء من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومع ذلك، بعد ما يقرب من عقد من الزمان، لم يحققوا الكثير ولا يزال اقتصادنا ينتج كمية كبيرة بشكل لا يصدق من نفايات الطعام".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/01/1047037646_112:0:1937:1369_1920x0_80_0_0_db12ac1b5b694f7daa8f66a088348bf2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
مقدار الطعام الذي يتم إلقاؤه في الاتحاد الأوروبي
تابعنا عبر
يتم إلقاء نحو 153 مليون طن من الغذاء في الاتحاد الأوروبي كل عام، وهو ضعف التقديرات السابقة و15 مليون طن أكثر من الإمدادات الغذائية، حسب تقرير منظمة فيدباك EU.
كشف باحثون أن كمية القمح التي يتم التخلص منها في الاتحاد الأوروبي وحده تعادل نحو نصف صادرات القمح الأوكرانية وربع صادرات الاتحاد الأوروبي من الحبوب الأخرى.
ونقلت صحيفة "غارديان" عن فرانك ميتشيلسن، مدير المنظمة قوله: "في وقت ترتفع فيه أسعار المواد الغذائية وأزمة تكلفة المعيشة، فإن احتمال تخلص الاتحاد الأوروبي من أغذية أكثر مما يستورد فضيحة
. لدى الاتحاد الأوروبي الآن فرصة عظيمة لوضع أهداف ملزمة قانونًا لخفض نفايات الطعام من المزرعة إلى النصف بحلول عام 2030 لمعالجة مشكل تغير المناخ وزيادة الأمن الغذائي".
ويشير الخبراء إلى أن أسعار المواد الغذائية في الشهر الماضي كانت أعلى بنسبة ثمانية في المائة مما كانت عليه قبل عام، وهو ما يُعزى إلى الأزمة الأوكرانية. ومع ذلك، يؤكد العديد من الباحثين على المطالب العالية للقارة الأوروبية.
وقال بيوتر باركزاك، كبير خبراء مكتب البيئة الأوروبي: "التزمت جميع دول الاتحاد الأوروبي بخفض هدر الطعام إلى النصف كجزء من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومع ذلك، بعد ما يقرب من عقد من الزمان، لم يحققوا الكثير ولا يزال اقتصادنا ينتج كمية كبيرة بشكل لا يصدق من نفايات الطعام".