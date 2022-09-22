https://sputnikarabic.ae/20220922/منظمة-الصحة-العالمية-نهاية-كورونا-مازالت-بعيدة-المنال-1068109784.html

منظمة الصحة العالمية: نهاية كورونا مازالت بعيدة المنال

منظمة الصحة العالمية: نهاية كورونا مازالت بعيدة المنال

خفف رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، من تأكيده على اقتراب ‏نهاية جائحة (كوفيد -19)، محذرا من أن إعلان انتهاء الأزمة "لا يزال... 22.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-22T18:56+0000

2022-09-22T18:56+0000

2022-09-22T18:56+0000

منظمة الصحة العالمية

فيروس كورونا

مجتمع

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وفي الأسبوع الماضي، قال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين إن العالم "لم يكن أبدا في وضع أفضل لإنهاء الوباء... النهاية تلوح في الأفق".وذهب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أبعد من ذلك، عندما أعلن في مقابلة تلفزيونية أذيعت، يوم الأحد الماضي، أن الوباء في الولايات المتحدة "انتهى".ولكن في حديثه لوسائل الإعلام مرة أخرى، اليوم الخميس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، بدا رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، أقل تفاؤلا عن الأسبوع الماضي، إذ أوضح أن "القدرة على رؤية النهاية، لا تعني أننا وصلنا إلى النهاية"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وكرر تصريحاته بأن العالم كان في أفضل وضع فيه على الإطلاق لإنهاء الوباء، مع استمرار انخفاض عدد الوفيات الأسبوعية - والآن فقط 10 في المئة مما كان عليه في ذروته في يناير/ كانون الثاني 2021.فيما أشار تيدروس إلى أنه تم تطعيم ثلثي سكان العالم، بما في ذلك ثلاثة أرباع العاملين الصحيين وكبار السن.وقال: "لقد أمضينا عامين ونصف العام في نفق طويل مظلم، وبدأنا للتو في إلقاء نظرة خاطفة على الضوء في نهاية ذلك النفق".وذكرت منظمة الصحة العالمية في أحدث تحديث وبائي لها، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 9800 حالة وفاة الأسبوع الماضي، بانخفاض 17 في المئة عن الأسبوع الذي سبقه، بينما تم الإبلاغ عن 3.2 مليون حالة إصابة جديدة.وحذرت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة من أن انخفاض عدد الحالات المبلغ عنها هو أمر خادع، لأن العديد من البلدان قد خفضت الاختبارات، وربما لا تكتشف الحالات الأقل خطورة، بحسب رأيها.

https://sputnikarabic.ae/20220914/الصحة-العالمية-نهاية-كورونا-تلوح-في-الأفق-1067753287.html

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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, مجتمع