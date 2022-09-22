https://sputnikarabic.ae/20220922/منظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-تؤكد-عدم-وجود-أي-انحراف-في-برنامج-طهران-النووي-1068084127.html
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد عدم وجود أي انحراف في برنامج طهران النووي
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد عدم وجود أي انحراف في برنامج طهران النووي
أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الخميس، عدم "وجود أي انحراف في البرنامج النووي الإيراني". 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T10:25+0000
2022-09-22T10:25+0000
2022-09-22T10:25+0000
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
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وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، خلال إحياء ذكرى أسبوع الدفاع المقدس (خلال الفترة 1980-1988)، "إن الأعداء لا يمكنهم تحقيق أهدافهم من خلال إثارة الضجيج"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد أي انحراف في البرنامج النووي الإيراني، وفقا للتقارير المتكررة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأضاف إسلامي، أن "أولئك الذين يسعون إلى عزل إيران لا يمكنهم تحمل هذا الإنجاز"، متابعا: "لا ينبغي الشعور باليأس ولكن يجب وضع العمل والجهد على جدول الأعمال"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال أمس الأربعاء، على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن طهران لا تسعى لصنع أسلحة نووية.كما شدد على أن "طهران جادة في التفاوض بشأن استعادة الاتفاق النووي"، مضيفا أن "إيران مطالبة فقط بالامتثال للاتفاق من طرفها، في حين أنه يوجد تساؤلات حول قدرة الولايات المتحدة على الالتزام بالواجبات".وكشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، يوم أول أمس الثلاثاء، عن "تسلم إيران رسالة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفيد بنيتها إغلاق ملف إيران".وأكد إسلامي، في حوار مع التلفزيون الإيراني، أن "هناك رسائل وصلتنا من الوكالة الذرية تفيد بنيتها إغلاق ملف إيران"، معربا عن أمله في "أن يكونوا صادقين هذه المرة وألا يضيعوا الوقت أكثر من ذلك، ويتصورا أن ممارسة الضغوط القصوى علينا تجدي نفعاً".
https://sputnikarabic.ae/20220921/الرئيس-الإيراني-لا-مكان-للأسلحة-النووية-في-عقيدتنا-1068055488.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني
أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد عدم وجود أي انحراف في برنامج طهران النووي
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أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الخميس، عدم "وجود أي انحراف في البرنامج النووي الإيراني".
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، خلال إحياء ذكرى أسبوع الدفاع المقدس (خلال الفترة 1980-1988)، "إن الأعداء لا يمكنهم تحقيق أهدافهم من خلال إثارة الضجيج"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد أي انحراف في البرنامج النووي الإيراني، وفقا للتقارير المتكررة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف إسلامي، أن "أولئك الذين يسعون إلى عزل إيران لا يمكنهم تحمل هذا الإنجاز"، متابعا: "لا ينبغي الشعور باليأس ولكن يجب وضع العمل والجهد على جدول الأعمال"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية- إرنا.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال أمس الأربعاء، على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن طهران لا تسعى لصنع أسلحة نووية
.
وأوضح رئيسي: "بصفتي ممثلا للشعب الإيراني، أعلن صراحة أن إيران لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية، وليس لها مكان في عقيدتنا".
كما شدد على أن "طهران جادة في التفاوض بشأن استعادة الاتفاق النووي"، مضيفا أن "إيران مطالبة فقط بالامتثال للاتفاق من طرفها، في حين أنه يوجد تساؤلات حول قدرة الولايات المتحدة على الالتزام بالواجبات".
وكشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، يوم أول أمس الثلاثاء، عن "تسلم إيران رسالة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفيد بنيتها إغلاق ملف إيران".
وأكد إسلامي
، في حوار مع التلفزيون الإيراني، أن "هناك رسائل وصلتنا من الوكالة الذرية تفيد بنيتها إغلاق ملف إيران"، معربا عن أمله في "أن يكونوا صادقين هذه المرة وألا يضيعوا الوقت أكثر من ذلك، ويتصورا أن ممارسة الضغوط القصوى علينا تجدي نفعاً".